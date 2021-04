El hermano de la cantante Belinda busca ser diputado federal (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de abril. Ignacio Peregrin Schüll, hermano menor de la cantante de música pop Belinda se registró como candidato a diputado federal por la Ciudad de México.

“Nachito”, como lo llama su famosa hermana, empresario de 24 años busca obtener la candidatura para la diputación del distrito 15 correspondiente a la Alcaldía Benito Juárez por la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Por su parte, Belinda mostró a través de Instragram su apoyo a la carrera política de su hermano.

“No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor”, aseguró la cantante de origen español.

El candidato de la “Juntos Haremos Historia” nació en 1996 y junto a su hermana es dueño de una cadena de bares en México y Estados Unidos.

Cabe mencionar que la artista fue una de las personalidades más famosas que apoyó la campaña del entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador por la misma coalición por la que ahora su hermano compite.

Ejecentral

Compartir