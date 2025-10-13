El Golden Tiger del piloto oaxaqueño Emilio Velázquez, sufre un despiste en la etapa 5 de la Carrera Panamericana (17:45 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. La edición número 38 de la Carrera Panamericana se ha caracterizado por la intensidad de las escuderías participantes, quienes, en su afán de llegar primero a la meta, han sufrido algunos despistes y percances en carretera, el más reciente fue el piloto oaxaqueño Emilio Velázquez a bordo del Golden Tiger.

En el trayecto de Querétaro a Morelia, Michoacán de este martes 13 de octubre, se registró un incidente que involucró al piloto Emilio Velázquez y al copiloto Javier Marín, dicho suceso se desarrolló en los últimos kilómetros de la sección de Mil Cumbres, el Golden Tiger con el número 113, sufrió el clásico despiste al salir de una curva, estampándose contra una camioneta naranja que estaba a orilla de carretera.

Los equipos de emergencia brindaron la atención inmediata a la dupla participante y a los aficionados que se encontraban cerca del percance, el despiste afectó hasta el momento diversas partes del Studebaker de color gris con vivos en naranja. Cabe señalar que la escudería oaxaqueña se mantenía entre los contendientes a ocupar las primeras posiciones de la etapa.

Se espera la confirmación por parte del equipo de mecánicos del Goden Tiger, para conocer la evaluación de daños. Cabe señalar que el orden de arranque del día, el piloto oaxaqueño inició en la segunda posición, después de Ricardo Cordero.

Por su parte, la dirección de la Carrera Panamericana, reiteró que la seguridad y el bienestar de los participantes y asistentes, son la prioridad, por lo que hicieron el llamado a los pilotos para reforzar las medidas preventivas que contribuyan a reducir los riesgos y accidentes en la carretera.

