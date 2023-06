“El gobierno que tiene más homicidios”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de junio. ¡Qué barbaridad! ¡El gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios!’ Sí, pero porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud, y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo.´

Son las sorpresivas palabras de Andrés Manuel López Obrador. El presidente las dijo en la mañanera de ayer. Es su manera de justificar porqué en cuatro años y medio de su gobierno ya hay más homicidios que a lo largo de los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón.

Las estadísticas hablan. Dicen que los de hoy son los tiempos más violentos que ha vivido México en tiempos de paz. Al 31 de mayo pasado, la cifra de asesinados dede el 1º de diciembre del 2018 ascendía a 156 mil 204, según T-Research México. Con Calderón fueron 120 mil 663; con Peña Nieto 150, 066.

Ya ni en el gabinete de seguridad niegan que hay una cifra récord en homicidios. Lea con cuidado el diálogo que sostuvimos con el senador Ricardo Monreal al día siguiente de la comparecencia de los secretarios Adán Augusto López Hernández, Gobernación; Rosa Icela Rodríguez, Seguridad Pública; Luís Cresencio Sandoval, Sedena: y Rafael Ojeda, Marina.

–¿Cómo se puede hablar de “estrategia correcta” de seguridad cuando los indicadores señalan que han matado mucho más gente en México que en sexenios anteriores? Le preguntamos.

–Sí, porque ellos (los secretarios del gabinete de seguridad) lo explicaron claramente: es una herencia que no pueden resolver en dos años (sic). Lo dijo el Secretario de Gobernación y después nos explicaron como venía el desempeño los secretarios, respondió.

–¿Se puede hablar de “herencia” después de cuatro años y medio de gobierno? — Insistimos.

–Para mi sí, para algunos no. Para mí sí es una herencia de años de caos, de putrefacción y de complicidades en el sistema de justicia. Allí está García Luna.

“Yo lo viví desde hace mucho tiempo, desde hace doce o catorce años, desde que incrementó Calderón la estrategia contra el crimen fue generándose un problema”, señaló.

El sorpresivo reconocimiento –es la primera vez que escucho al presidente decir una cosa así– no implica cambios en la estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos”. Lo han dejado claro el presidente en sus mañaneras y los secretarios del gabinete de seguridad, en la comparecencia.

***

Ayer nació una nueva corriente en el PRI. Se autodenomina Frente Amplio de Renovación. Su objetivo central es contribuir a consolidar una gran alianza opositora, con participación ciudadana.

Encabezaron el parto Dulce María Sauri, ex dirigente nacional del PRI; los ex diputados Fernando Lerdo de Tejada y José Encarnación Alfaro; los ex gobernadores José Reyes Baeza, Chihuahua; y Natividad González Paras, Nuevo León, entre otros.

En un manifiesto a la opinión ciudadana, a militantes y simpatizantes del PRI, a sus dirigentes nacionales y locales, el Frente de Renovación aclara que no es una corriente creada para combatir a Alito Moreno.

“La actual situación del país nos mueve a dejar de lado, por el momento, las divergencias e inconformidades internas, para privilegiar el compromiso con la lucha democrática”, dice el manifiesto.

Al final del acto nos acercamos con Encarnación Alfaro. Nos dijo que en el Frente hay temor de que Alito Moreno rompa la alianza opositora, para ser el candidato del PRI a la presidencia de la República. Si quiere lo puede hacer. Los órganos el partido los tiene bajo control.

***

Santiago Creel muy probablemente será el villano en la mañanera de hoy. En su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista presentó ayer una controversia constitucional contra del nuevo decreto que clasifica como de “seguridad nacional e interés público” el Tren Maya, el Interoceánico, los aeropuertos de Chetumal, Tulum, y Palenque.

Al hablar sobre el decreto, el diputado del PAN dijo:

“Se trata de un acto arbitrario del presidente de la República que atenta contra nuestro derecho humano a que el gobierno rija su actuación bajo los principios de transparencia, de acceso a la Información pública gubernamental y de máxima publicidad.”

***

Sin renunciar al grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la CDMX, el diputado Jorge Gaviño Ambriz anunció ayer que se suma al plenamente proyecto de la corcholata número uno: Claudia Sheinbaum.

“Queremos que ella sea la próxima presidenta de la República; queremos que encabece la siguiente etapa de los cambios que vive el país·”, dijo, al dar a conoce su decisión

Gaviño dejó claro que se siente más identificado con el proyecto de izquierda progresista de Sheinbaum, que con los posibles aspirantes de la derecha que se perfilan en la Alianza Va por México.

