El Frente le hace el trabajo a Morena: Francisco Garfias (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre. En el momento en que deberían estar más unidos que nunca, aparecen serias diferencias en el seno del Frente Amplio por México. La rebatinga por los cargos hace rechinar los cimientos de esa alianza opositora.

La bronca es por la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

El PAN, invocando el pacto que suscribió con el PRI en enero del 2023, quiere imponer a Santiago Taboada como candidato único del FAM. Pero Adrián Rubalcava, alcalde con licencia de Cuajimalpa, ya se registró como propuesta del tricolor, y el diputado Luis Cházaro como la carta del PRD.

El azul no los reconoce como aspirantes. Reivindica su derecho a “siglar” como candidato del FAM a Taboada.

En su lógica, el PRI ya cobró factura de ese pacto con las candidaturas, en Coahuila, de Manolo Jiménez, y en el Estado de México, Alejandra del Moral. El pacto decía que el blanquiazul “siglaría” también la candidatura presidencial del Frente. Pero apareció la “marea rosa” y le arrebató a Marko Cortés, jefe nacional del PAN, la decisión sobre la candidatura presidencial, que estaba destinada para Santiago Creel.

Se proyectó entonces una elección abierta, combinada con encuestas, que terminó con la designación de Xóchitl Gálvez como virtual candidata de ese bloque opositor, quien quedó como abanderada, luego que los dirigentes acordaran “bajar” a la priista Beatriz Paredes en el tramo final del proceso, basados en encuestas, sin llegar a la elección abierta prometida.

Fuentes cercanas al proceso nos aseguran que el azul no reconoce los registros de Rubalcava y Cházaro. “La postura del PAN es: va Taboada o Taboada”, aseguran. Fue notoria la ausencia del alcalde con licencia de la alcaldía Benito Juárez en el registro de Cházaro como propuesta del PRD.

Rubalcava sí hizo acto de presencia en la sede del Sol Azteca. Allí confesó que no asistiría al registro de Taboada, realizado el miércoles pasado, “porque no me invitó”.

Adrián no se quedó quieto. Sus simpatizantes bloquearon el jueves Paseo de la Reforma para exigir un proceso interno que defina al mejor perfil del Frente Amplio para disputarle a Clara Brugada la CDMX.

El priista, además, convocó ayer a una conferencia de prensa en la que pidió que se complete “el proceso de elección democrática” del candidato del Frente. “No sería justo para ninguno de los participantes que se le sacara del proceso por una decisión que no corresponde al sentir de la sociedad”, dijo.

* El día del registro de Cházaro, al que asistimos, la grilla estaba a todo lo que da en los pasillos del CEN del PRD.

El ambiente se había calentado con la renuncia al Sol Azteca del diputado local, Víctor Hugo Lobo y 65 cuadros más, luego de quedar fuera de la contienda del PRD por el registro para la CDMX. “Las decisiones de nuestro partido se han concentrado en una triada tirana en donde han despojado a las y los ciudadanos de la posibilidad de incidir”, dijo Lobo.

Y anunció que, junto con los 65 cuadros que renunciaron simultáneamente al PRD, se crea un grupo denominado “Fuerza Democrática”. Ese día le preguntamos a Marko Cortés sobre los jaloneos arriba descritos. Le sacó la vuelta: “Estamos en ese proceso. Hoy iniciaron los registros. Lo que sí les aseguro es que vamos a salir unidos, cohesionados, porque queremos corregir el rumbo de esta ciudad y del país”.

Sobre el tema habló Rosario Robles, exjefa de Gobierno de la CDMX. Le dijo a Pepe Cárdenas en Radio Fórmula: “Lamento que en lugar de llegar al proceso democrático que se comprometió el Frente, a estas horas no sepamos si los tres que se registraron, cada uno en sus partidos, van tener el aval de los tres dirigentes”.

* Leonardo Lomelí Vanegas rindió ayer protesta como rector de la UNAM. Lo hizo en ese ambiente enrarecido por los ataques que ha recibido desde Palacio Nacional desde que fue designado sucesor de Enrique Graue. AMLO lo acusa de neoliberal. Un grupo de porros encapuchados le dieron la bienvenida. Causaron destrozos en la Torre de Rectoría y realizaron pintas ofensivas en contra de Lomelí, según los reportes.

A la ofensiva desde Palacio, el nuevo rector ha respondido con oferta de diálogo, pero con un mensaje claro y firme que ayer destacó en su primer discurso: la autonomía será una prioridad y un compromiso ineludible de su gestión.

* Rindió ayer su Segundo Informe el alcalde de La Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano. En su discurso destacó los avances en materia de seguridad pública, obras, salud, ecología, deportes y programas sociales. Citó cifras del Consejo Ciudadano de la CDMX para destacar que la alcaldía que gobierna es la tercera más baja en delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes. Algo de qué presumir.

FIN

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir