El fracaso de Ignacio Mier, ¡todo perdido!: Víctor Sánchez Baños (19:48 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto.

* Alito, su gran equivocación * AMLO, decepción legislativa * Diputados, un fiasco de Morena * Fracasó en negociaciones políticas * Oposición, dolida por traiciones * Somete con la caja a los guinda * Unifin, reestructura Financiera * Ya no fonde Bancomet, ni Nafin * Mariposa Monarca, al rescate KCS

Mi ideal político es el democrático.

Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense.

El líder de la mayoría simple de la Cámara de Diputados, Morena, Ignacio Mier, demostró su total fracaso en las negociaciones políticas para encontrar acuerdos para la aprobación de proyectos constitucionales del presidente López Obrador.

No era necesario que las propuestas de Reforma Electoral y de militarización de la policía civil, la Guardia Nacional, pasaran como dice el Presidente, sin el cambio de una “coma”, sino que en esencia pudieran convertirse en un instrumento de gobernabilidad al Ejecutivo fundador del Morena.

Sin embargo, en sus afanes abusivos, prepotentes, irreflexivos, gandallas, pues, el político poblano que busca la candidatura de ese partido para los comicios del 2024 al gobierno de ese Estado, no tiene ni el menor tacto de sumar. Todo lo divide. El y su familia, donde destaca su hijo, el alcalde en Tecamachalco, del mismo nombre, están peleados con el gobernador, también salido de ese partido, Miguel Barbosa.

La ambición de los Mier en la entidad y el Congreso Federal, destruyó el objetivo primigenio de apoyar a “su” presidente para que tenga gobernabilidad. Pero, fracasó y ahora, las heridas que provocó, él no las podrá sanar.

El abuso, la ilegal acción en contra del Presidente del PRI, Alejandro Moreno, Alito, es insultante a la inteligencia del electorado. Este o no de acuerdo con el dirigente priista, desde Campeche la gobernadora de Morena, Layda Sansores, quiere aniquilar al jefe de los tricolores. Cree ella que el Presidente busca ese objetivo. Denota que no tiene acceso al Líder del Ejecutivo.

Lo peor del caso es que se llevó entre los pies a Mier, quien tampoco entiende las señales presidenciales. El discurso es de enfrentamiento, pero se necesita trabajo fino para lograr acuerdos legislativos. Lo mismo que ocurre en el Judicial, con Arturo Zaldívar. No todo es servilismo de quienes fueron propuestos por AMLO; es técnica jurídica.

En el caso de Alejandro Moreno, pese a la maniobra sucia, traicionera, irreflexiva y nada inteligente de Mier, para despojarlo de la presidencia de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Esto se basa únicamente en que ese cargo se otorgó a la bancada del PRI por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, al conformarse la LXV Legislatura. Por lo que es la bancada del PRI es la que decide a quien encomienda la responsabilidad de presidir los trabajos.

La sesión llevada a cabo la semana pasada por las huestes de Mier, por lo tanto, es ilegal. La convocatoria de Morena a una sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación y Población fue rubricada por secretarios cuyos nombramientos no han sido notificados.

La convocatoria de Morena carece de validez, ya que, el 19 de julio de 2022, la diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle y el diputado Gerardo Fernández Noroña causaron baja automática de la comisión, al acumular cuatro faltas durante el presente semestre.

La reunión irregular a la que convocaron los legisladores de Morena, PT y PVEM no tiene ningún fundamento legal ni antecedente real para brincarse las normas y reglamento de la operación de las Comisiones en la Cámara de Diputados.

La presidencia de la Comisión nunca ha dejado de trabajar y ha convocado en tiempo y forma a los integrantes para las reuniones de Mesa Directiva y de sesiones ordinarias.

Lo que deja claro el grupo de Mier, que tiene el control económico y financiero de la Cámara de Diputados es castigar y chantajear, a nombre de Morena y el Presidente a la oposición, después de que no logró la aprobación de la Reforma Eléctrica.

Definitivamente, el líder de Morena, Mario Delgado, ya tiene en sus pendientes que tratará con López Obrador, en su siguiente reunión a quien podrían nombrar como sucesos de Mier, ya que, en lugar de proporcionar avances legislativos, sólo ofrece fracasos que le pegan al hígado a la Cuarta Transformación.

PODEROSOS CABALLEROS

UNIFIN, EN SU REESTRUCTURA

Rodrigo Lebois Mateos, impulsó la reestructura financiera de la empresa de leasing, Unifin. Busca que sea un proceso rápido y ordenado que permita estabilizar su estructura de capital y liquidez. La decisión se tomó ante el cierre a fuentes de financiamiento que enfrentan las Instituciones Financieras No Bancarias (Bancomext y Nafin), que ocasionó que la empresa tuviera que poner en pausa alternativas de financiamiento adicionales que tenía, aunado a que se condicionaron y no se renovaron algunas de sus líneas revolventes, colocándolos en una situación muy complicada hacia el futuro. Unifin contrató para su reestructura a un equipo de peso. Tiene como asesores a Rothschild & Co., AlixPartners, Sainz Abogados y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP, nombres considerados en el medio como de los mejores para llevar a cabo el proceso.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: KCS

Kansas City Southern, que lidera Patrick J. Ottensmeyer; Canadian Pacific, liderado por Keith Creel; GATX, presidido por Robert C. Lyons, Monterrey Metropolitan Rotary Club, encabezado por Alex Rechy, y NASCO, de Tiffany Melvin, lanzaron el North American Boxcar Tour para sembrar 60,000 árboles para ayudar a salvar a la mariposa monarca con el fin de recaudar 100,000 dólares de EU. Los fondos recaudados se destinarán a plantar 60,000 oyameles en el Santuario de la Mariposa Monarca de El Rosario en Michoacán, México, para contribuir a restablecer la población de las mariposas monarca. La semana pasada, el furgón de la Mariposa Monarca salió de los talleres de GATX en Hearne, Texas.

Escúchame lunes, martes, miércoles y viernes, en El Heraldo Radio, desde las 22 horas.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

Compartir