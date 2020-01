El fondo de la disputa por Morena es el dinero: Polevnsky (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de enero. La secretaria general del partido Morena en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky, adelantó que no convocará a sesión del Congreso Nacional para el 26 de enero con el fin de que se someta a votación su permanencia en el cargo, como propuso la titular del Consejo Nacional, Bertha Elena Luján. La dirigente argumentó que tal convocatoria es ilegal y acusó motivos económicos detrás de ese planteamiento.

“Lo que pasa es que están muy interesados en el dinero del partido. Salen a decir que no tengo facultades y sí tengo facultades para renunciar (a 75 por ciento de las prerrogativas para Morena). La única que se queja es Bertha Luján, cuando ella tendría que ser la primera en apoyar la postura del Presidente de la República; ¿por qué no quiere que renunciemos al dinero, para que lo use el Presidente de la República?, ¿cuál es el interés? Parece que el interés es el dinero, y es muy penoso”, aseveró en entrevista con La Razón.

“El interés es el dinero; eso se muestra muy claro. Por eso tienen tanta prisa y tanta urgencia (en sacarme). Ganamos la Presidencia sin tener tanto dinero… ¿para qué quieren tanto dinero?”



Este diario informó que Luján pidió convocar a un Congreso Nacional Extraordinario, en el que “los congresistas votarán para nombrar a la dirección de Morena o ratificar a la dirección; o sea, el Congreso es el encargado de decidir quién dirige Morena”; e incluso, precisó, que podrían optar por un comité provisional, según explicó.

Al respecto, Polevnsky planteó que quienes realizaron dicha propuesta “tienen prisa” de sacarla de la jugada o despojarla del cargo, porque “su único interés es el dinero”, a partir de que anunció que Morena renuncia a 75 por ciento de sus prerrogativas para 2020 con el fin de que se utilicen para las acciones del Gobierno federal.

“Es muy penoso que un partido como Morena tenga militantes, principalmente a la presidenta del Consejo, yendo en contra de que se le entreguen al Presidente para que se vaya a salud o a donde más haga falta”, apuntó, tras señalar que por el recorte al financiamiento, “todos me felicitaron; todos los militantes de Morena están felices con ello”.

Las prerrogativas de Morena para 2020 ascienden a mil 653 millones de pesos, pero con la reducción de 75 por ciento, el partido renuncia a mil 240 millones de pesos y se quedaría con alrededor de 413 millones de pesos.

En el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, hoy Jefe del Ejecutivo federal, surgieron voces de rechazo en contra de la medida; como la de Alejandro Díaz Durán, quien afirmó que las prerrogativas sí se necesitan para formar cuadros, capacitar a líderes y credencializar a los militantes. El asunto fue impugnado y le corresponderá resolverlo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

Además, Díaz Durán señaló que se trató de una decisión unilateral. “Es una perversidad política disfrazada de austeridad mal entendida, la propuesta de disminuir 75 por ciento las prerrogativas de Morena, porque deja en desventaja y en la indefensión política y electoral al movimiento en las elecciones venideras”, expresó mediante un comunicado.

El morenista, quien también aspira a la presidencia de Morena, junto con Polevnsky y Luján, añadió que el partido está naciendo, por lo cual “no podemos sacarlo antes de su consolidación institucional, porque los adversarios van a coaligarse no sólo electoralmente, sino que tienen miles de millones de pesos acumulados en infraestructuras y también tienen los miles de millones de pesos que saquearon de las arcas públicas, y que nadie dude que se los gastarán para tratar de derrotar no sólo a Morena, sino bloquear al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Alguien cree que van a jugar limpio en 2021? Yo no”,

Polevnsky reviró a sus compañeros que el financiamiento es suficiente; “nosotros con 25 por ciento tenemos mucho más de lo que teníamos cuando ganamos la Presidencia de la República. Entonces, repito, el interés es el dinero, eso es lo que se muestra muy claro, por eso tienen tanta prisa y tanta urgencia. Es puro interés económico, ganamos la Presidencia sin tener tanto dinero; ahorita ni siquiera nos vamos a jugar la Presidencia, ¿para qué quieren tanto dinero?”.

Asimismo destacó que convocar a Consejo Nacional Extraordinario sería ilegal, porque se requiere una convocatoria que, dijo, sólo puede ser lanzada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN); además de que no existen las figuras de dirigencias interinas en el estatuto del partido y primero, por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), primero debe atenderse el tema de la reafiliación de militantes y actualización del padrón.

“Me mandó Bertha una lista diciéndome que convoque, pues no, yo plantearé lo que mandó Bertha al Comité Ejecutivo para que sepan lo que está planteando, pero no convocaremo; ¿por qué razón?, porque debemos atender primero la sentencia del tribunal, además, los partidos somos órganos de interés público que manejan dinero público, por eso no se puede hacer lo que se les ocurra, es una irresponsabilidad andar financiando reuniones a diestra y siniestra”, planteó la dirigente.

Ante la posibilidad de una convocatoria a dicha reunión por parte de Lujan, excontralora capitalina, advirtió que sería unilateral, no alcanzaría el quorum y probablemente ésta sería impugnada.

Parecen de la oposición. La dirigente de Morena también acusó que el Consejo Nacional tiene “secuestrado” a parte del CEN que encabeza.

“Están todo el tiempo tratando de envenenarle el alma a los militantes, engañándolos; tendrían que reconocer todo lo que hemos logrado, ganamos la Presidencia, gubernaturas; un Consejo normal estaría festinando todo lo que hemos ganado, y en su lugar tienen secuestrada a una parte del Comité Ejecutivo Nacional; parece que fueran oposición, parece que tuviéramos a la derecha adentro”, expresó.

