¡El fin de una era! Héctor Moreno oficializa su retiro de la Selección Mexicana (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de marzo. El nuevo proceso mundialista hacia 2026 ha comenzado y debido a ello, muchos futbolistas se preparan para dar lo mejor y ser tomados en cuenta por Jaime Lozano; sin embargo, hay algunos que han decidido dar un paso al costado y permitir que las nuevas generaciones busquen su lugar en el representativo. Este es el caso de Héctor Moreno, quien recientemente hizo oficial su retiro del Tri.

Fue durante una entrevista con TUDN, que el futbolista de Rayados fue cuestionado sobre su larga ausencia en el combinado azteca. El defensor fue contundente y aseguró que todo se debe a una decisión suya, ya que en el pasado sostuvo una charla con los dirigentes de la Selección Mexicana y les informó sobre su intención de dejar atrás esa etapa.

“El año pasado tuve una llamada con Duilio Davino y me preguntó sobre mi posición en la Selección Nacional. Me dijo que no sabía si me iba a llamar Jaime Lozano o no, pero que si un día preguntaba debía saber mi postura. Y le comenté mi decisión de ya no volver, no por el hecho de renunciar como tal, pero por como te decía, tengo un año y medio más de contrato, no sé si voy a seguir jugando todavía. Sería engañarme y quitarle el puesto a quien puede seguir compitiendo”, comentó.

De igual forma, el central mencionó que no dudó en agradecer a Davino porque se le siguiera considerando, pero ahora su papel se transforma en el de un aficionado más que espera que le vaya bien a la Selección después de estar feliz de haberlo vivido dentro de la cancha.