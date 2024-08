El engaño al Mayo: Francisco Garfias (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de agosto. Estados Unidos no informó al gobierno de AMLO del arreglo que terminó con la captura del Mayo Zambada y la entrega del Chapito, por un justificado temor de que hubiera fugas que hicieran abortar los planes.

Desde los tiempos de Felipe Calderón se sabe que la DEA confía más en la Marina que en el Ejército. Una razón lógica para no compartir información susceptible de ser filtrada a los cárteles de la droga es esa.

López Obrador volvió a quejarse ayer de que no hay cooperación del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narco. Dijo en la mañanera:

“Entregaron una información muy elemental, muy general, de que llegó un avión al Paso, Texas; que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López, y que al llegar el avión no sólo aterrizó con Guzmán López, sino que iba también el señor Zambada. No ha habido más, sólo un avión clonado. Sabemos que no salió de Hermosillo.”

El embajador de EU en México, Ken Salazar, acusó recibo ayer mismo. Convocó a la prensa para dejar bien claro que “El Mayo” fue engañado. Viajó sin conocer las intenciones del Chapito.

De ser así, aún no hemos visto nada de lo que se puede venir al interior del Cartel de Sinaloa, ubicado entre los más poderosos del mundo.

La embajada de EU sintetizó en cinco puntos la conferencia de Salazar:

–Joaquín Guzmán Lopez se entregó de manera voluntaria.

— La evidencia al momento de llegar indica que El Mayo Zambada fue llevado contra su voluntad.

–No se utilizaron recursos estadunidenses en la rendición. No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente.

–No se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades estadunidenses. Estamos en el entendido que el vuelo inició en Sinaloa y aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México.

–El piloto no fue un empleado ni fue contratado por el gobierno de Estados Unidos, ni algun ciudadano estadunidense.

***

Si echamos una mirada hacia atrás nos damos cuenta de que los cables diplomáticos 240473, 246329 y 23189 ,difundidos en diciembre del 2022, dan cuenta de la desconfianza de EU hacia la Sedena.

Uno de esos cables dice:

“Su éxito –de la Semar– pone a la Sedena en la difícil posición de explicar porqué han sido reacios a actuar de manera inteligente y dirigir la operación contra objetivos de alto nivel.

“Nuestros servicios transmitieron la información originalmente a la Sedena, que se negó a actuar con rapidez y reflejó una aversión al riesgo que ha costado a la institución una victoria principal contra el narcotráfico.”

Súmele que el 16 de octubre del 2020 fue capturado en Los Ángeles, California, el ex secretario de defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, bajo sospecha de proteger al Cartel H-2, aliado de los Beltrán.

¿Porqué esos cables hablan del “éxito” de la Marina? Ahí les va:

Las capturas de lugartenienenientes de Beltrán Leyva, como La Barbie y El Grande, las hizo la Semar en colaboración con las agencias de EU.

El operativo en el que fue abatido en Cuernavaca Beltrán Leyva, también lo hizo la Marina . La captura, en 2022, de Rafael Caro Quintero fue de ellos también.

***

Suben de tono las protestas contra la Reforma al Poder Judicial que el oficialismo pretende aprobar, si alcanza oficialmente la mayoría calificada en el Congreso, antes de que AMLO deje la presidencia.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) dijo que los foros convocados para ajustar la citada reforma resultaron una “simulación.”

“No dieron oportunidad de participación, en diversas sedes titulares, a integrantes de la Asociación, además de que en uno de los foros (celebrado en Chiapas) cerraron el micrófono en la intervención que realizaba un juzgador federal asistente”, asegura en un comunicado.

La Jufed anunció una serie de medidas cómo la colocación de mantas de rechazo a los foros, así como reforzar la defensa de la división de poderes y la carrera judicial, que es fortaleza de la independencia judicial.

“Se considera seriamente la propuesta aprobada en Asamblea General Extra ordinaria del 18 de junio del 2024 de realizar la suspensión de labores en fecha por definir”, puntualizó.

AMLO desprecia los méritos y la experiencia de quienes llevan una carrera de años en el poder judicial. Sus prejuicios lo llevan a sacar conclusiones como esta:

“Entre más experiencia, más truculentos. Entonces, es mejor que los jóvenes con entusiasmo de hacer honor a la abogacía, a la impartición de justicia, actúen.”

Sin comentarios.

***

Mentó madres, pendejeó a empleados, los insultó y amenazó con partirle la madre a su jefe, Miguel Ángel Isidro Rodríguez, cónsul general de México en Shanghái, la ciudad más grande de China.

El explosivo Leopoldo Michel Díaz, cónsul adscrito en esa ciudad de China, pagó su ataque de ira y su rosario de leperadas con la chamba que desempeñaba.

Por instrucciones de la canciller Alicia Bárcena fue relevado, con efectos inmediatos, de sus funciones.

La Subcomisión de Asuntos Disciplinarios de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano dictó medidas de protección para impedirle el acceso a las instalaciones de esa representación consular.

Y según un comunicado de la SRE, enfrentará un proceso disciplinario conforme a la Ley del Servicio Exterior Mexicano y de Reglamento.

FIN.

