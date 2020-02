El efecto ‘Friends’: ¿Qué esperamos de su reencuentro? (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de febrero. Después de tantos rumores y años esperando, ‘Friends’ finalmente anuncia su regreso y no podemos estar más ansiosos por ver cómo la sitcom más exitosa de la televisión se adapta a nuestros nuevos tiempos de tecnología y redes sociales.

Para la sorpresa de todos, es lo que está sucediendo y muchos nos entusiasmamos con la vuelta a escena de ‘Friends‘, por lo que ¿qué mejor forma de celebrarlo que con un especial de esta franquicia?, la cual representa el último atisbo de un mundo sin gadgets digitales e inteligentes y un fuerte concepto de amistad, que salta a una generación de nuevos televidentes.

Camino al regreso de ‘Friends’

Es así como el elenco original de la serie se reunirá nuevamente, formando parte de un especial sin guión para HBO Max, el cual estará dirigido por Ben Winston, quien se une al reparto de Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane, todos ellos productores ejecutivos de la serie original de ‘Friends‘.

Así lo reveló un informe de The Hollywood Reporter, donde se menciona que cada una de nuestras queridas estrellas recibirá entre US$ 2 y US$ 3 millones de dólares, algo que no está confirmado del todo, pero debería suponer ningún problema a pagar para la compañía de televisión, HBO.

Pero eso no es todo, ya que en vista de la emoción de los fanáticos de esta franquicia, HBO también confirmó lo que solo sabíamos por rumores y es que los 236 episodios de ‘Friends‘ llegarán a HBO Max, como parte de la celebración por el 26 aniversario de esta icónica serie de televisión.

Una amistad analógica adorada por millennials

El regreso de esta franquicia suena como un reto a la hora de atrapar la atención de los más jóvenes, sobre todo aquellos que no perciben un mundo sin un iPhone o redes sociales y es fácil pensar que los chistes de ‘Friends‘ pasarían sin pena ni gloria por las mentes de la actual generación de adolescentes.

Sin embargo, la realidad es muy diferente a esto, ya que la serie se enfoca en trasmitir el concepto de amistad a sus televidentes, llevando a la actual generación de jóvenes a responder con estusiasmo ante este espectáculo, el cual trata sobre el concepto de amistad verdadera y las historias que giran entorno a su grupo de amigos.

En toda una década de ‘Friends‘ tampoco se mencionaron términos como Facebook o Android, y “Googléalo” no fue la respuesta a ninguna pregunta, por lo que es sorprendente ver cómo las generaciones más jóvenes todavía responden con entusiasmo ante este icono de la comedia.

Hablamos de una serie que se preocupaba por demostrar la fuerte conexión que existe entre su grupo de personajes, quienes se vieron en sus mejores y peores momentos, lo cual también se ve reflejado en el elenco de sus estrellas, quienes están muy ansiosos por regresar en el reencuentro de ‘Friends‘.

Básicamente, se centró en la idea de que quienes te rodean pueden llegar a convertirse en familia, un concepto que muy poco vemos en la actual generación de jóvenes, donde son muy pocos los grupos de personas que se unen por un fuerte concepto de amistad verdadera.

La adultez tardía, la crisis de los mid twenties

En este punto, sabemos que ‘Friends‘ sigue a un grupo de veinteañeros que vive una vida tranquila en Nueva York, ya sea trabajando, saliendo y creciendo juntos, cuya simplicidad es el principal atractivo para la nueva generación de televidentes, quienes ven reflejada su infancia y su adolescencia en esta franquicia.

Se trata de un concepto fácil y divertido, el cual nunca requirió de mucho pensamiento, como suele suceder con otros títulos del género como ‘The Big Bang Theory‘ con un guión cargado de conceptos científicos, resaltando en la triste realidad por ser la representación perfecta del sueño de los más jóvenes: la posibilidad de vivir en NY rodeado de tus amigos y seres queridos, sin necesidad de matarte trabajando para sobrevivir.

Claramente, es una situación que solo se ve en series de televisión y películas, por lo que existen muchas cosas que no son realistas para la actual generación de veinteañeros, viviendo una vida fabulosa que es considerada imposible para la actual generación de jóvenes adultos.

Popularidad ascendente y legado

‘Friends‘ es un espectáculo anticuado a simple vista, desde los atuendos hasta las historias que involucran a sus personajes —aunque el concepto de moda de Rachel difícilmente dejará de ser un icono para las chicas–, teléfonos fijos y rupturas de relaciones cara a cara —los mensajes siempre serán la salida fácil–.

Todos son elementos que extasiaban a la generación original que reprodujo ‘Friends‘ en sus televisores, convirtiéndose rápidamente en el programa favorito de muchos, por lo que a todos les sorprendió ver la buena recepción de las generaciones más jóvenes ante dicho programa.

Sobre todo con la llegada de ‘Friends‘ a los múltiples canales de televisión, lo que hizo más sencillo que se diera a conocer en la actualidad, pero no fue hasta su llegada a Netflix que esta se dispararía a las nubes, convirtiéndose en un concepto muy conocido entre los jóvenes de las últimas décadas.

Esto se debe a que estos son los niños que crecieron en la revolución tecnológica, es decir que pasaron sus años más jóvenes jugando al aire libre y sus últimos años de adolescencia se perdieron en MSN, luego en Facebook y por último en Twitter, por lo que básicamente tienen lo mejor de ambos mundos.

¿En qué se diferencian los tiempos de ‘Friends’ de los nuestros?

La serie no solo describía la vida de ensueño de muchos adolescentes, sino que daba al publico la oportunidad de identificarse con alguno de sus personajes, ya que cada uno de ellos era una personalidad diferente, pasando desde la princesa de la moda, el galán de turno, el cerebrito sensible, la hippy distraída, el bromista inseguro y la lunática del control.

Todo esto brindó a los espectadores la facilidad de identificarse con alguno de estos personajes o al menos en cierta forma, pero aun así fue criticado por la falta de diversidad dentro del elenco, dejando de lado a las personas de color y ni hablar de la comunidad LGBT, quienes fueron designados a papeles secundarios distantes.

Básicamente era un movimiento arriesgado para aquella época, un problema que se vio reflejado en múltiples series de televisión de los años 90, cuando todavía era un tabú hablar abiertamente de estos temas, por lo que claramente ‘Friends‘ no se convirtió en la excepción.

Reencuentro y expectativas

Es así como la franquicia regresa 15 años después de su último episodio, alegrando los corazones de todos los fanáticos del mundo, quienes esperan con ansias ver reunido al elenco original de ‘Friends‘ y posiblemente, añadir un poco de realidad al tocar temas más acorde con la actual generación de jóvenes y adultos jóvenes.

Es probable que ‘Friends‘ no intente nada arriesgado como añadir personajes nuevos al elenco, pero posiblemente se haga alusión a eso a lo largo del nuevo programa, por lo que solo es cuestión de esperar al estreno del reencuentro de esta icónica franquicia.

‘Friends‘ llegará de manera exclusiva a HBO Max, la nueva plataforma de videos de streamig, como motivo por su 26 aniversario, cuyo estreno se realizará el 1 de mayo de este mismo año, ¿hay algo que esperes de este reencuentro? No te olvides de dejarnos tu opión en nuestra caja de comentarios.

