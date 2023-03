El día en que Irma Serrano llamó “ingrato” a López Obrador y lo acusó de traicionarla (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de marzo. La actriz y ex senadora Irma Serrano falleció este miércoles a los 89 años de edad, víctima de un paro cardiaco. Con su muerte se cierra un capítulo en la historia de México que involucró a políticos, expresidentes y excandidatos, como el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En los últimos años, Serrano y López Obrador tuvieron una relación cordial, de respeto y apoyo, aunque no siempre fue así.

La última vez que aparecieron públicamente fue en junio de 2018, en Comitán, Chiapas, durante un acto de su última campaña presidencial y que lo llevó a ser el actual titular del Ejecutivo.

Serrano apareció con un vestido blanco, y fue invitada al templete donde se encontraba el entonces candidato. Fue ahí donde AMLO le dedicó unas palabras a “La Tigresa”.

“A esta señora la quiero mucho porque hace como 25 años yo fui candidato a gobernador en Tabasco. En aquellos tiempos andaba yo solo, sin apoyo. Los dirigentes no me apoyaban y esta señora fue a Tabasco y me acompañó en esa campaña”, afirmó López Obrador, quien en 1994 compitió por la gubernatura y quedó en segundo lugar.

El ganador de aquella elección fue el priista Roberto Madrazo, con el 56.10% de los votos. López Obrador obtuvo 37.75% de los sufragios y acusó haber sido víctima de un fraude electoral.

López Obrador, un ingrato: Irma Serrano

Pero también hubo momentos de tensión. En mayo de 2003, Irma Serrano compitió como precandidata a delegada de la Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, por el Partido de la Revolución Democrática. Con tal motivo ofreció una amplia entrevista al periódico Reforma en donde habló de su posible relación con Andrés Manuel López Obrador, quien entonces era jefe de Gobierno (cargo que dejó en 2005, cuando decidió competir por la presidencia de la República).

“Si me respeta lo respeto. No me ha querido recibir, estuve dos meses en su campaña y no me le despegué… Me gusta su necedad pero se portó mal, ingrato, y me traicionó”, dijo Serrano en aquél momento.

Pero esos momentos de fricción terminaron en los últimos años. Además del apoyo en el mitin de 2018, Serrano publicó el 13 de noviembre de 2022 un mensaje en Instagram felicitando al presidente con motivo de su cumpleaños.

“De todo corazón muchísimas felicidades querido amigo, la mayor de las bendiciones hoy y siempre !!! Felicidades Siempre !!”, concluyó.