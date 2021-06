El corazón de Santa Cruz Xoxocotlán cobija a Tania López (23:50 h)

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax.2 de Junio. “¡En Xoxocotlán ya tenemos presidenta! ¡Tania López López hará historia!”, gritaban ciudadanos de Santa Cruz Xoxocotlán entre porras y aplausos, refrendando su respaldo a la candidata por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la presidencia municipal, doctora Tania López López, quien acompañada de su familia e integrantes de su planilla realizó con éxito su gran cierre de campaña.

Ante miles de ciudadanos y en presencia de la candidata a diputada local por el Distrito XV, Nancy Benítez, la candidata a la presidencia municipal destacó: “las cosas buenas deben continuar, durante 4 años he caminado las colonias, agencias, fraccionamientos y barrios de la Cabecera Municipal, hemos demostrado que trabajamos diferente”.

Expresó que es una mujer que conoce Xoxocotlán y sabe que el trabajo que se debe realizar es con el pueblo y para el pueblo, “el pueblo vota y manda, y la cuarta transformación llegó a Xoxocotlán, con el apoyo de las familias xoxeñas daremos continuidad a la obra pública, servicios de salud y seguridad para el bienestar de Xoxocotlán”.

Apuntó que este 6 de junio la población es la que dará la oportunidad de que continúen las cosas buenas, “yo estoy segura que nos darán su respaldo a mí y a nuestra amiga la candidata a diputada local Nancy Benítez, quien en conjunto ha recorrido conmigo las calles de Xoxocotlán”.

“Muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa, por recibirnos con cariño durante estas cuatro semanas que hemos caminado por Xoxocotlán, de todo corazón les digo de frente, que no les voy a fallar”.

Con el corazón en la mano Tania López señaló, “hoy vengo a pedirles su apoyo para gobernar nuestro municipio, pondré todo mi esfuerzo y no voy a fallarles porque mis padres me enseñaron a ser responsable, trabajadora, honrada y sencilla, yo vengo de abajo y con esfuerzo he aprendido a salir adelante”.

Cabe destacar que la candidata encabeza las encuestas electorales, por lo cual dijo que el triunfo de Morena este 06 de junio será contundente: “Xoxocotlán se pintará este 06 de junio del color de la esperanza”.

Compartir