El compromiso 101 de AMLO: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. La promesa el presidente de irse a su rancho de Palenque a la primera manifestación de 100 mil personas en su contra y/o una caída estrepitosa en las encuestas, es una vacilada que se le puede revertir.

El presidente asegura que si eso ocurriera, ni siquiera esperaría la revocación de mandato, programada para marzo del 2022.

Es un compromiso que se agrega a los 100 que hizo en su toma de protesta el 1º de diciembre del 2018.

***

Frena aceptó el reto. Desde su página oficial, el Frente Anti López Obrador convocó de inmediato a una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo para el próximo sábado tres de octubre.

Promueve, además, un audio el que llama a los mexicanos anti 4T a asistir a la manifestación en la Ciudad de México “para demostrarle que no lo queremos”.

“Si no somos capaces de hacer eso poniendo las cosas a punto de gol, quedaremos como esa historia de la selección nacional que en los penaltis quedamos atrás”, dice la voz.

La promesa del presidente es sólo un desplante demagógico. Aunque se junten 200 mil personas no se va a ir. Hasta los de Frena lo saben.

¿Una caída en las encuestas? ¿De qué tamaño? No lo dijo.

Para Frena sí es un reto. Si no son capaces de movilizar a 100 mil anti obradoristas el sábado, es mejor que levanten el campamento que tienen en el Zócalo y se vayan a sus casas.

Pero si lo logran, pueden hacer ver mal al Presidente. Quedaría como un hombre que no cumple su palabra.

***

Ricardo Monreal no se quiso mezclar públicamente en el pleito que se trae Muñoz Ledo con Marcelo Ebrard.

“No me meto a favor de nadie, aunque me metan”, nos dijo ayer en rueda de prenda.

-¿No cabría, tratándose de dos hombres inteligentes como son Ebrard y Muñoz Ledo, un llamado a que dialoguen, a que se calmen los ánimos?— le insistimos.

— No me peleo con la historia. Porfirio Muñoz Ledo es la historia y es un símbolo de la vida democrática de este país.

“Y para mí, lo dije la ocasión pasada, Marcelo Ebrard es el mejor colaborador que tiene el Presidente. Ha sido un hombre eficaz, prudente y cuidadoso.

“Hace falta que todos intentemos lograr unidad en torno a lo que viene, porque viene una etapa difícil”, anticipó.

Porfirio, sin embargo, volvió ayer a la carga. Insistió que, de ganar Mario Delgado la presidencia de Morena, Ebrard se convertirá en una especie de “semi presidente” y candidato único de ese partido a la presidencia en el 2024.

***

La defensa de los fideicomisos es una batalla perdida por la oposición, pero hay que darla.

Quitar recursos a 26 centros de investigación, a programas de maestría y doctorado es una barbaridad. Una tontería desaparecer el Fonden en un país que enfrenta severos huracanes y que está ubicado en zona sísmica.

¿Y qué decir del retiro de las pensiones vitalicias a los medallistas paralímpicos o la eliminación de la protección de defensores de derechos humanos y periodistas?

Ni siquiera en Morena hay consenso, pero la necesidad de recursos para los programas socio clientelares del gobierno es prioridad en Palacio.

El pretexto es una falsa opacidad. Hay comités de vigilancia que les dan seguimiento.

Son 109 fideicomisos que desaparecen. Le permitirían al gobierno disponer de 68 mil millones de pesos que, dice, utilizará en el sector salud.

+++

El embajador de Estados Unidos, Cristopher Landau, dice que México está obligado a entregar la cuota de agua comprometida en el tratado internacional.

La Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado reconoce esa deuda del líquido, pero también que la Presa la Boquilla no está en posibilidades de cubrirla, sin riesgo para los cultivos de los productores que la ocupan.

“De la Boquilla no se puede sacar el agua que hace falta. No hay capacidad para hacerlo, aunque se quisiera. El problema es técnico, no político”, aseguró el senador del PAN, Julem Rementería.

El también panista Raúl Paz, presidente de esa comisión, confirmó que la presa está en sus niveles más bajos desde hace muchísimos años.

“La idea es sentarnos en la mesa y buscar una solución para cumplir con la cuota a partir de las capacidades de distintas presas”, dijo.

Armando Guadiana, de Morena, coincidió.

Los integrantes de la Comisión visitaron recientemente La Boquilla para conocer “de viva voz” lo que allí ocurre.

***

Es falso el rumor de que el ex gobernador priista de Querétaro, José Calzada Rovirosa, anda en tratos para adherirse a Morena. Le es fiel al PRI en las buenas y en las malas.

La que sí está cerca del Movimiento de Regeneración Nacional es su hermana, Teresa Calzada Rovirosa. De allí la confusión.

