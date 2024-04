El Chapo Guzmán no podrá ver a Emma Coronel ni hablar con sus hijas, juez rechazó su solicitud (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de abril. El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, enfrentará nuevas restricciones en la prisión de máxima seguridad en Colorado. El juez Brian Cogan rechazó la solicitud de Guzmán para recibir visitas personales o realizar llamadas telefónicas con sus hijas y su esposa, Emma Coronel.

Cabe recordar que el narcotraficante había pedido poder recibir llamadas de las gemelas y que se permitieran las visitas de su aún esposa. Sin embargo, el juez declinó la petición, pues dijo que no estaba facultado para dar luz verde a la solicitud.

“Tras su condena, el Buró de Prisiones se volvió el único responsable por sus condiciones de confinamiento, y esta Corte no tiene poder para alterar las condiciones que el Buró de Prisiones ha impuesto. Por lo tanto, su petición debe ser negada sin prejuicio para que pueda buscar la modificación de sus condiciones de confinamiento con el Buró de Prisiones”, expresó Cogan.

Dicha petición se realizó el pasado 9 de abril e incluía que se le devolvieran las dos llamadas de 15 minutos para poderse comunicar con sus hijas, las cuales fueron retiradas en mayo de 2023; y las visitas de su esposa, ya que Emma Coronel reside en California, y es la única familiar que podría visitarlo con regularidad.

“He preguntado cuándo me darán una llamada con mis hijas y el staff de aquí me dijo que agentes del FBI que monitorean las llamadas no responde. Es todo lo que me ha dicho. Le pido que por favor me sigan dando esas dos llamadas que me autorizaron al mes. No entiendo por qué el fiscal que está a cargo de las reglas SAM dejó de autorizarme las llamadas con mis hijas”, dijo entonces Guzmán Loera.

Estas medidas se suman a las numerosas restricciones ya impuestas al famoso narcotraficante, que incluyen un aislamiento casi total y una vigilancia constante en la prisión de máxima seguridad ADX Supermax, bajo Medidas Administrativas Especiales (SAM) impuestas por el Buró de Prisiones de Estados Unidos.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir