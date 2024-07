El Cardenal Carlos Aguiar Retes viaja al Vaticano para entregarle al Papa Francisco su carta renuncia por cesantía (21:15 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de julio.

¡A LO MERO MACHO…!!

Edmundo Cázarez C.

De acuerdo al llamado “Reglamento de la Curia”, los Cardenales prefectos pertenecientes a los Dicasterios Vaticanos de la Iglesia Católica en todo el mundo, cargo que se puede decir es algo parecido a un ministro de un gobierno civil, está obligado a presentar su renuncia ante el Papa, por cesantía, al cumplir los 75 años de edad.

Y es que, A lo Mero Macho, gracias a las enseñanzas que he podido absorber durante las muy diversas entrevistas que esta bendita profesión del periodismo, me ha brindado la suerte de realizar, pero, sobre todo, el honor que me han concedido destacados sacerdotes y Obispos mexicanos, pude aprender que el Sumo Pontífice Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, máximo jerarca de la Iglesia Católica en el mundo, basado en el Derecho Canónico, ha promulgado diversas normas para establecer las renuncias de Obispos y Cardenales cuando llegan a la edad de 75 años, o bien, cuando existen motivos que así lo ameriten.

Pero yo me pregunto, mi estimado lector de MISIÓN POLÍTICA, ¿cuál es esa imperiosa razón para que presenten su renuncia los Obispos?, si lo poco que he podido documentarme y aprender acerca del Código del Derecho Canónico, entendí que es quien regula la renuncia de los Obispos, y no una cuestión meramente casuística o de mera voluntad de los prelados purpurados.

Sin lugar a dudas, estas normas eclesiásticas refuerzan la autoridad del Papa, pero también, establece que salvo algunas circunstancias particulares y de manera directa, el Papa puede exigirle su renuncia al Obispo para el ejercicio del oficio pastoral, obviamente, una vez que haya conocido los motivos y escuchado atentamente sus razones dentro de un dialogo fraterno, cordial y de “motu propio”

¿POR QUE LE DIGO TODO ESTO?, pues resulta que el Cardenal Carlos Aguiar Retes, actual Arzobispo Primado de México, el próximo 9 de enero de 2025, estará cumpliendo 75 años de edad, y con ello, de manera automática, “debe jubilarse”, acatando la Constitución Apostólica, promulgada por Juan Pablo II, el 28 de junio de 1988, que regula la Curia Romana, estableciendo claramente, la “dimisión de los cardenales”, al llegar a esa edad.

El propio Papa Francisco ha sido mucho muy claro al expresar que los obispos de la iglesia católica, en todo el mundo, deben ser un “vivo ejemplo”, de las enseñanzas impartidas por Jesús como buen pastor, quien demostraba, una y otra vez, que los seguidores de su religión deben vivir con un espíritu de servicio hacia los demás, y no, ser servidos absolutamente por nadie, es decir, como el propio Jesús lo enseñara, “dar la vida por sus ovejas”

Y es que, diáconos, sacerdotes, obispos, cardenales y todos los cargos eclesiásticos que complementan la jerarquía de la Iglesia Católica, han seguido la premisa de San Pedro, cabeza principal de la iglesia. Dentro de esa muy extensa jerarquía religiosa, los obispos destacan por su alto grado de responsabilidad dentro de la estructura de la iglesia católica en todo el mundo. De acuerdo a datos que pude obtener y según el último anuario pontificio de 2023, el número de obispos que hay en todo el mundo asciende a 4,894 para atender a una población estimada de 1,299 millones de católicos.

Resulta sumamente triste y hasta cuesta trabajo aceptar que un religioso que asciende a la categoría de Obispo, que, sin lugar a dudas, tuvo que pasar infinidad de exámenes y pruebas para llegar hasta ahí, y que cuando por fin lo logra, solamente utiliza esa digna posición para “pavonearse”, jactarse de su vanidad y del poder religioso que le asiste.

Se puede decir que es el propio Papa quien se convierte en el máximo elector o “certificador” de los obispos católicos, quien da su “visto bueno” tras un largo y minucioso proceso que realiza cada diócesis en estrecha coordinación con la Conferencia Episcopal y la Nunciatura Apostólica, encargados de hacer llegar al Papa la propuesta.

¿CON CUANTA ANTICIPACIÓN SE INICIA EL RELEVO DE UN OBISPO?, para no extenderme mucho, solamente quiero decirle que este proceso se inicia cuando el obispo está muy cerca de cumplir los 75 años de edad, y por lo tanto, antes que le presente su carta renuncia por cesantía al Sumo Pontífice, en ese preciso momento, la Nunciatura Apostólica comienza una ardua búsqueda entre los miembros de cada diócesis para llevar a cabo el relevo y bajo una “lista secreta” de presbíteros que pueden ser candidatos a ocupar esa distinguida posición, pero dichos candidatos deben contar con las siguientes características establecidas por el Código del Derecho Canónico:

1.- Debe tener una insigne firmeza por su fe, ser de buenas costumbres, piedad, celo y amor por sus semejantes, prudencia y dotado de cualidades que lo hacen apto para ejercer el cargo de Obispo.

2.- Tener una edad no menor a 35 años

3.- Haber sido ordenado como presbítero al menos 25 años

4.- Contar con el título de doctor o licenciado en la Sagrada Escritura, teología o Derecho Canónico por un instituto de estudios superiores y aprobado por la Sede Apostólica, quien confirmará que sea verdaderamente experto en esas disciplinas

Una vez que el Nuncio Apostólico tenga la terna definitiva y consensuada, será enviada a la Congregación de los Obispos de Roma, cuya función principal es llevar a cabo la selección de cada uno de los candidatos, se puede decir que es el último filtro antes de la aprobación del nuevo obispo por el Papa, así es que, el obispo seleccionado deberá aceptar el cargo y recibirá la consagración episcopal en un plazo no mayor a tres meses que se hace público su nombramiento

El Cardenal Carlos Aguiar Retes goza de toda la confianza del Papa Francisco, y ya fue llamado al Vaticano, a quien seguramente no le aceptarán su renuncia, sino que será invitado a incorporarse en la Santa Sede dentro un cargo de suma importancia, coadyuvando a la actividad Papal.

El Cardenal Carlos Aguiar Retes siempre ha expresado su anhelado deseo de ser considerado como uno de los posibles candidatos para convertirse en el Primer Papa Mexicano. Nacido un 9 de enero de 1950 en Tepic, Nayarit, tuvo como Alma Máter el Instituto Bíblico Pontificia de la Universidad Gregoriana en Roma, quien, con el paso del tiempo, logró llegó a ser el trigésimo sexto sucesor de Fray Juan de Zumárraga, fiel custodio de la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Carlos Aguiar Retes se ordenó como sacerdote el 22 de abril de 1973. Fiel a su vocación, es designado como Cardenal el 9 de octubre de 2016, desempeñándose de manera simultánea como uno de los 9 presidentes delegados del Sínodo de Obispos del mundo, elección que estuvo a cargo por el propio Papa Francisco la mañana del 7 de julio de 2023.

Desde el 7 de diciembre de 2017, se convirtió en el 36º Arzobispo Primado de México. Por cierto, este reportero tuvo la oportunidad de conocerle personalmente cuando era Obispo de Texcoco del 28 de mayo de 1997 al 5 de febrero de 2009, fecha significativa para su vida porque tuvo que atender la invitación del Papa Francisco para convertirse en el arzobispo de Tlanepantla, posición que ocupó hasta el 7 de diciembre de 2017, al aceptar la honrosa designación como Arzobispo Primado de México, sustituyendo al Cardenal Norberto Rivera Carrera.

Déjeme contarle que cuando Carlos Aguiar Retes fue Obispo de Texcoco, era mucho muy querido, admirado y respetado por todos. Su trato era amable, sencillo, cariñoso y sabia convivir con la gente más necesitada, vamos, se ganó el cariño y admiración de todos.

¿PERO QUÉ LE SUCEDIÓ AL SEÑOR CARDENAL DON CARLOS AGUIAR RETES?, esa sencillez y humildad que le era característico en su persona, desapareció por completo. Hoy, A lo Mero Macho, es muchísimo más fácil lograr una audiencia con el Papa Francisco que con él. La gente que rodea al Cardenal Carlos Aguiar Retes, le han creado una errónea imagen de un hombre osco, soberbio, engreído y sobrado del poder, un ser simple y sencillamente inalcanzable.

¿Hasta el poder religioso hecha a perder a las personas?

Se imagina si por la decisión de Dios y gracias al Cónclave en el Vaticano, eligen al Cardenal Carlos Aguiar Retes como sucesor del Papa Francisco, ¿seguirá con la misma actitud y arrogancia? En fin, Dios dirá

Eso es todo por hoy y como siempre…. ¡SALUDOS CORDIALES!!

