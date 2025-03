El blof de Trump: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. Donald Trump blofea. Lo hace bien. Menos de 24 horas después de entrar en vigor de los aranceles del 25 por ciento a las exportaciones de México y Canadá, mandó a su secretario de Comercio, Howard Lutnick, a decir que el presidente de EU prevé un “acuerdo intermedio” de aranceles con ambos países.

En entrevista con Fox Businnes, Lutnick afirmó que mexicanos y canadienses lo atiborraron ayer de llamadas telefónicas, tratando de demostrar que lo harán mejor (en la lucha contra el fentanilo y el control de los flujos migratorios).

“Y el Presidente (Trump) está escuchando porque es muy, muy justo y muy razonable”, aseguró.

¿No será que las presiones internas por el impacto de los aranceles en la economía de Estados Unidos lo obligaron a abrir esa rendija?

Es pregunta.

***

A diferencia del premier canadiense, Justin Trudeau, cuyo gobierno anunció aranceles a EU por 150 mil millones de dólares, Claudia Sheinbaum aplazó hasta el domingo la respuesta arancelaria de México.

Ya encarrerada, la presidenta convocó a una “asamblea informativa” para explicarle al “pueblo” lo que va a hacer frente a las tarifas de Trump.

En la mañanera, la presidenta se quejó del comunicado “ofensivo, difamatorio, y sin sustento”, que la Casa Blanca publicó la noche del tres de marzo sobre el gobierno de México.

Ese comunicado dice:

“Las organizaciones mexicanas de narcotráfico, principales traficantes de fentanilo del mundo, operan sin obstáculos debido a una relación intolerable con el gobierno de México”.

***

El pragmatismo del oficialismo pudo más que la mandataria. La no reelección y la prohibición de nepotismo electoral se van hasta el 2030. La minuta fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados.

Sheinbaum quería que esa Reforma entrara en vigor para el 2027.

La senadora Ruth González, esposa del gobernador de San Luís Potosí, Ricardo Gallardo, se salió con la suya.

La amenaza de votar en contra y abandonar la coalición que hizo el PVEM (Adán Augusto López Hernández dixit) pudo más que la ética. Aunque a la joven legisladora potosina le falta ganar en las urnas en 2027.

***

La prohibición del “nepotismo electoral”, aprobada en San Lázaro, establece como requisito que las personas que busquen participar para un cargo de elección popular no tengan, o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, lo siguiente:

Un vínculo de matrimonio o concubinato, parentesco por consanguinidad civil en línea recta, sin limitación de grado, o en línea colateral hasta el cuarto grado con un posible candidato(a).

El caso de los senadores morenistas Saúl Monreal, hermano del gobernador de Zacatecas, y Félix Salgado, padre de la gobernadora de Guerrero, está más complicado.

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, anunció que su partido va a meter un candado en sus estatutos para prohibir el nepotismo desde 2027.

La minuta, aprobada en sus términos en San Lázaro, eleva a nivel constitucional, la prohibición de reelección inmediata a diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, regidores, jefes de gobierno, alcaldes y concejales.

***

Ya que estamos. Carlos Puente Salas, coordinador de los diputados del PVEM, se destapó ayer como aspirante a la gubernatura de Zacatecas en el 2027.

Lo dijo en entrevista en el otrora “corral de la ignominia” del Palacio Legislativo, mientras en tribuna se debatía la reforma contra el nepotismo y la reelección consecutiva a cargos de elección popular.

Lo dijo así el coordinador de la bancada del PVEM en San Lázaro:

“A mí en lo personal me conviene que se vaya el 27. Me deshago de un jugador importante en Zacatecas (Saúl Monreal). Voy a ser candidato a gobernador y, si los zacatecanos me dan su confianza, seré gobernador.”

Las complicaciones de Saúl, por el candado en Morena, podrían habilitar a Puente como candidato del oficialismo (Morena-PVEM-PT) en la próxima elección de gobernador.

***

Hubo de todo en la sesión de la Cámara de Diputados. Noemí Luna, ex coordinadora de la bancada del PAN, propuso una reserva con dedicatoria para Andy López Beltrán, secretario de organización de Morena.

La propuesta prohíbe que el hijo de un presidente(a) no pueda postularse al cargo que ocupó su padre, antes de que trascurran 10 años del término de su período.

Otro panista, Ector Ramírez Barba, también habló de Andrés Manuel López Beltrán. Dijo que es “ensordecedor” su silencio sobre la iniciativa de la presidenta.

“Pareciera que hubo contubernio en entre él (Andy) y los actores de las familias renombradas de Morena y sus alrededores, para descarrilar la iniciativa de la presidenta, que momento a momento ha tenido que apretar.

“El silencio de López Beltrán, quien quizás quiera ser presidente, sigue estando vigente. Deberían de analizarlo”, puntualizó.

La propuesta, obvio, fue bateada por la mayoría oficialista.

FIN.

