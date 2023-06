El autócrata de al lado; la democracia liberal en México está bajo ataque (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de junio. “En los últimos dos años, las democracias se han vuelto más fuertes, no más débiles. Las autocracias se han debilitado, no más fuertes”. Así lo declaró el presidente Joe Biden en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2023. Sus orgullosas palabras no llegan a la verdad en al menos un lugar. Desafortunadamente, ese lugar está justo al lado: México.

El errático y autoritario presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está planeando poner fin al compromiso de un cuarto de siglo del país con la democracia liberal multipartidista. Está subvirtiendo las instituciones que han defendido el logro democrático de México, sobre todo, el admirado e independiente sistema electoral del país. En la trayectoria actual de López Obrador, las elecciones federales mexicanas programadas para el verano de 2024 pueden ser menos que libres y lejos de ser justas.

México ya está ensangrentado por el desorden y la violencia. El país registra más de 30,000 homicidios al año, que es aproximadamente el triple de la tasa de homicidios de los Estados Unidos. De esos homicidios, solo alrededor del 2 por ciento son procesados efectivamente, según un informe reciente de la Brookings Institution (en los Estados Unidos, aproximadamente la mitad de todos los casos de asesinato se resuelven).

Los estadounidenses hablan mucho sobre “la frontera”, como para aislarse de los eventos del otro lado. Pero México y Estados Unidos están unidos por la geografía y la demografía. Las personas, los productos y el capital fluyen de un lado a otro a gran escala, tanto en formas legales como clandestinas. México exporta piezas de automóviles y máquinas a precios que mantienen competitiva la manufactura norteamericana. También envía a personas que construyen casas estadounidenses, cultivan alimentos estadounidenses y conducen camiones estadounidenses. Estados Unidos, a su vez, exporta productos agrícolas, productos terminados, tecnología y entretenimiento.

Cada país también comparte sus problemas con el otro. Las drogas fluyen hacia el norte porque los estadounidenses las compran. Las armas fluyen hacia el sur porque los estadounidenses las venden. Si López Obrador logra manipular las próximas elecciones a favor de su partido, hará más daño a la legitimidad del gobierno mexicano y abrirá aún más espacio para que los cárteles criminales hagan valer su poder.

Ya estamos vislumbrando cómo podría ser ese futuro. Días antes de que el presidente Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau llegaran a la Ciudad de México para una cumbre trilateral con López Obrador a principios de enero, los delincuentes del cártel asaltaron el aeropuerto de Culiacán, uno de los 10 más grandes de México. Abrieron fuego contra aviones militares y civiles, algunos todavía en el aire. Las balas perforaron un avión civil, hiriendo a un pasajero. Los delincuentes también atacaron objetivos en la ciudad de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa.

Al final del día, un total de 10 soldados habían muerto, junto con 19 presuntos miembros del cártel. Otros 52 policías y soldados resultaron heridos, al igual que un número indeterminado de civiles. La violencia se desató cuando, más temprano en el día, las tropas mexicanas arrestaron a uno de los hombres más buscados de México, Ovidio Guzmán López, hijo del notorio jefe del cártel conocido como “El Chapo”. Los delincuentes aparentemente esperaban que al cerrar el aeropuerto, podrían evitar que las autoridades sacaran a Guzmán López del estado y, en última instancia, lo hicieran enfrentar una orden de arresto en los Estados Unidos. Los criminales fracasaron. Pero el punto es: se atrevieron a intentarlo. Si el Estado mexicano decae aún más, los criminales se atreverán más. El ex presidente Donald Trump adoptó un enfoque altamente transaccional hacia México. Si México ayudó a controlar la inmigración ilegal y acordó usar menos componentes chinos en los automóviles que envió al norte, Trump estaba feliz de mirar hacia otro lado mientras López Obrador desmantelaba las instituciones democráticas mexicanas. López Obrador dio la bienvenida al acuerdo. Reafirmó su admiración por Trump hace apenas un par de semanas: “Tengo al presidente Trump en alta estima porque fue respetuoso con nosotros … Puedo decirles que nuestra relación fue buena para los Estados Unidos, para el pueblo estadounidense. Y fue muy bueno para el pueblo de México”. La administración Biden le ha pedido bastante más a López Obrador que Trump, lo suficiente como para irritar al presidente mexicano. Principalmente, sin embargo, Biden ha seguido la línea de Trump sobre México. Tal vez la administración Biden ha llegado a la conclusión de que tratar de defender la democracia y el liberalismo mexicanos será una pérdida de tiempo, dado lo sombrío que es el panorama para ambos. Si las cosas van muy mal en México, los estadounidenses discutirán sobre a quién culpar. Las raíces del problema se remontan a muchos años atrás. Pero la alarma de advertencia está sonando bajo la vigilancia de Biden. López Obrador es descrito convencionalmente como un líder de “izquierda”. Es cierto que se proclama defensor de los pobres y denuncia a los “fifís“, como llama a los habitantes de los barrios elegantes de la Ciudad de México. Pero también es cierto que es un entusiasta del desarrollo del petróleo y el gas, y que se resistió al uso de vacunas y máscaras contra el COVID-19. En la práctica, cualquier intento de encajar a López Obrador en un espectro izquierda-derecha es inútil y engañoso. Su proyecto es explotar los agravios y descontentos para consolidar el poder personal. Tal liderazgo es común en nuestro mundo moderno. Los estadounidenses han tenido alguna experiencia de este tipo. Al norte de la frontera, las instituciones y las normas controlaban principalmente a un aspirante a autócrata. Al sur de la frontera, el autócrata está prevaleciendo hasta ahora. Todos los norteamericanos deberían temer que el ganador final en México sea la autocracia, o peor aún, el caos. Manuel lópez obrador, a menudo conocido por sus iniciales, AMLO, nació en 1953 en el estado sureño de Tabasco de padres que tenían una pequeña tienda. López Obrador adquirió una educación universitaria y comenzó una carrera en la política local. Subió. En 2000, ganó la elección como jefe de gobierno de la Ciudad de México, un trabajo con gran visibilidad y poder. Seis años más tarde, montó una campaña para presidente. Cuando se contaron los votos, López Obrador había perdido por un margen de solo unos 240,000 votos de los aproximadamente 40 millones de votos emitidos. López Obrador se negó a aceptar el resultado. Tampoco aceptó los múltiples fallos judiciales en su contra, ni el informe de los observadores de la Unión Europea que consideraron que los métodos electorales eran justos y precisos. Prometió presentar pruebas del fraude, pero nunca se le ocurrió nada convincente. Cuando todo lo demás falló, sus partidarios lo proclamaron presidente de todos modos. Convocados por López Obrador para protestar, bloquearon calles y carreteras, interrumpiendo el tráfico en la Ciudad de México y sus alrededores. Estos métodos horrorizaron y asustaron a muchos mexicanos liberales y democráticos. En 2006, el historiador Enrique Krauze publicó un perfil de López Obrador, “Mesías tropical“, en el que escribió: Lo inquietante de López Obrador no es su programa social o económico: la opinión liberal en México puede entender cómo un régimen democrático de izquierda que es a la vez responsable y moderno podría llegar al poder. Es cierto que el programa de AMLO da la espalda a las realidades del mundo globalizado e incluye planes extravagantes y metas inalcanzables, pero también contiene ideas innovadoras que son socialmente necesarias. No, lo que preocupa a López Obrador es el propio López Obrador. López Obrador se postuló nuevamente para presidente en 2012. Esta vez, la derrota no estuvo cerca. Quedó rezagado por 3 millones de votos. Su carrera política parecía terminada. Sin embargo, una vez más, López Obrador no aceptó la derrota. Puso sus energías en un nuevo movimiento político, uno construido completamente a su alrededor: Morena, un nombre complicado que es a la vez un acrónimo del nombre formal del partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, y una invocación de la protectora de México, la Virgen de Guadalupe de piel oscura, que a veces es apodada La Morena, que significa “la morena”. Al igual que Trump en los Estados Unidos, López Obrador finalmente fue barrido al poder menos por su atractivo personal que por una crisis más amplia del sistema político. Su predecesor, Enrique Peña Nieto, había avanzado en una ambiciosa agenda de reformas, pero rápidamente perdió su conexión con los votantes mexicanos. El guapo y bien vestido Peña Nieto llegó a personificar el abismo entre las élites sociales y económicas de México y sus dejados atrás. Luego, en septiembre de 2014, la administración de Peña Nieto se vio sacudida por el escándalo y el horror: 43 jóvenes estudiantes varones de una escuela normal rural en el estado de Guerrero desaparecieron. Exactamente lo que les sucedió sigue siendo incierto, pero la versión ampliamente aceptada de los hechos es que los funcionarios locales y la policía trabajaron con organizaciones criminales para interrumpir una reunión de protesta planificada. Los estudiantes fueron asesinados, ya sea por los delincuentes o por la policía. Los restos de solo unas pocas de estas víctimas han sido encontrados e identificados, pero la búsqueda de ellos desenterró cientos de otros cuerpos en fosas comunes en todo el estado. Renuncias, arrestos, acusaciones y contraacusaciones siguieron. Sin embargo, años de investigación no lograron una justicia satisfactoria. El disgusto por el sistema corrupto se extendió por la sociedad mexicana. El apoyo electoral a los partidos políticos establecidos colapsó. De repente, la Morena de López Obrador era la única fuerza política organizada que seguía en pie. En julio de 2018, López Obrador obtuvo la victoria política más enfática en la historia democrática moderna de México. Recibió el 53 por ciento de los votos para presidente, 30 puntos más que el segundo lugar más cercano. También llevó a su partido a una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados, más una mayoría de trabajo en el Senado mexicano y una mayoría de las legislaturas estatales. Un hombre que, con escasa consideración por los controles y equilibrios institucionales, quería basar su poder directamente en la voluntad del pueblo, finalmente hizo realidad su deseo. Hace dos años, me paré en el jardín sur de la Casa Blanca cuando el presidente George W. Bush dio la bienvenida a Washington a otro presidente mexicano recién elegido, Vicente Fox. El momento fue memorable. Durante más de 200 años como estado independiente, México había sido gobernado por emperadores, dictadores y juntas. Durante la mayor parte del siglo 20, el poder en México había sido monopolizado por un solo partido gobernante. Pero en las elecciones de 2000, por primera vez en la historia de la nación, el poder ejecutivo se transfirió pacíficamente de un partido político a otro después de una elección libre y justa. Esta transición fue posible gracias a una de las instituciones más notables de México: el organismo independiente y no partidista que supervisa las elecciones, conocido desde 2014 como el Instituto Nacional Electoral o INE. El INE y sus precursores han compilado listas de votación honestas, han aplicado estrictas leyes de financiamiento de campañas, han operado imparcialmente los centros de votación y han contado con precisión los resultados. El INE implementa reglas complejas a un costo considerable. Cada una de esas complejidades tiene por objeto corregir un abuso legado por el antiguo monopolio político unipartidista. Conocí a Lorenzo Córdova Vianello, presidente del consejo rector del INE, en la sede del INE en la Ciudad de México. Me explicó el propósito de su institución: “La mayoría de los sistemas electorales democráticos se basan en la confianza. El de México fue construido para inocular [contra] la desconfianza”. Fue esta agencia la que certificó la derrota de López Obrador en las elecciones de 2006. Nunca lo ha perdonado, y está decidido a reducir su influencia. En octubre pasado, López Obrador avanzó una enmienda constitucional para reemplazar el liderazgo no partidista del INE con personas nominadas por los partidos políticos y luego elegidas por el público, que elegiría entre las listas de los partidos. Dado el actual desorden de la oposición, esta propuesta parecía probable que otorgara a Morena el control efectivo del sistema de votación a tiempo para las elecciones de 2024. La propuesta constitucional de López Obrador convulsionó la política mexicana. El 13 de noviembre, decenas de miles de mexicanos marcharon en la capital y otras ciudades para protestar. “Muchas cosas no funcionan en México”, dijo Córdova Vianello. “Pero nuestras elecciones sí”. La táctica constitucional no se aprobó por poco a principios de diciembre. Sin inmutarse, López Obrador intentó otra manera. En lugar de una enmienda constitucional, propuso una ley ordinaria. Esta ley dejaría el liderazgo del instituto electoral en gran medida intacto, pero reduciría el presupuesto del INE y reduciría su presencia local. México tiene cientos de lugares de votación. Si el INE está desactivado, la responsabilidad de operarlos probablemente recaerá en los gobiernos locales, la mayoría de ellos controlados por Morena. Este Plan B ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y espera la acción del Senado mexicano. La aparente paradoja de todo este esfuerzo de López Obrador es que uno de los tabúes perdurables en la política mexicana prohíbe la reelección de un presidente después de un solo mandato de seis años. ¿Por qué tratar de manipular una elección en la que él mismo no puede ser candidato? Sin embargo, hay una lógica aquí, una lógica de poder. López Obrador quiere asegurar su sucesión por un sucesor completamente leal. Según todos los informes, ha identificado a una persona así: la alcaldesa en funciones de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum sería la primera mujer presidenta de México y la primera presidenta de herencia judía. Ella es ferozmente leal a López Obrador. Cuando la entrevisté en el palacio de la alcaldía de México, insistió en que las elecciones de 2006 le habían sido robadas a López Obrador. “La gente ama a López Obrador. No todos, pero la mayoría de los mexicanos”, me dijo. “Aman a López Obrador y les encanta lo que está sucediendo en el país”. El sucesor más leal y confiable, sin embargo, no es necesariamente el más confiable elegible. Sheinbaum está rezagada en las encuestas de opinión detrás de otras figuras más independientes en Morena, posiblemente porque, bajo su supervisión, una serie de accidentes catastróficos en el metro mataron e hirieron a docenas de pasajeros en la Ciudad de México. Los auditores atribuyeron los accidentes a un mantenimiento deficiente. López Obrador probablemente tiene la influencia para imponer su opción preferida en su partido. Pero imponer esa opción al país es un desafío mayor. El INE es un obstáculo que se interpone en el camino del presidente. Lópezobrador está desarrollando otra herramienta de poder, tal vez la más ominosa de todas: un ejército politizado. Durante las últimas tres décadas, Estados Unidos ha trabajado estrechamente con México para profesionalizar el ejército mexicano: para mejorar su efectividad, suprimir la corrupción y mantenerlo fuera de la política. Ese progreso se ha revertido bajo López Obrador. Ha trasladado docenas de funciones previamente civiles al control militar, creando nuevas oportunidades para que los generales y almirantes astutos construyan riqueza personal. Potencialmente lo más significativo, López Obrador ha cambiado el control de la recaudación aduanera de México de las agencias civiles al ejército. López Obrador justificó la decisión como una medida anticorrupción. Los funcionarios de aduanas habían “hecho un asesinato”, dijo cuando anunció la medida en mayo de 2022. Ahora son las fuerzas armadas las que estarán expuestas a la tentación. Los oficiales superiores que sucumben a la tentación necesitarán protección legal que puede provenir de una sola persona: el presidente. López Obrador ha mostrado su voluntad de extender esa protección. En octubre de 2020, un general retirado que se había desempeñado como ministro de Defensa fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por cargos estadounidenses de proteger a narcotraficantes. López Obrador intervino personalmente, amenazando con revisar los acuerdos de cooperación antidrogas si las autoridades estadounidenses procedieron a procesar al general. El general fue liberado. Los cargos estadounidenses en su contra fueron retirados. Ricardo Tomás para The Atlantic Los partidarios de López Obrador a veces atribuyen su entusiasmo por el control militar a una fe ingenua en la integridad y competencia de las fuerzas armadas. Pero las personas ingenuas rara vez llegan a la cima de la política mexicana. Las costosas concesiones de López Obrador a las fuerzas armadas parecen menos ingenuidades y más como un presidente que intenta construir una base de poder de oficiales militares que le deben su riqueza ilícita, y sobre quienes tiene conocimiento de secretos dañinos. Sin embargo, incluso cuando López Obrador consolida el poder en la presidencia, esa presidencia preside cada vez menos de México. El Washington Post informó en 2020 que un documento interno del gobierno mexicano advirtió que los sindicatos criminales del país reúnen “un nivel de organización, poder de fuego y control territorial comparable al que los grupos políticos armados han tenido en otros lugares”. Estos sindicatos criminales hacen mucho más que el tráfico de drogas. Trasladan a los inmigrantes ilegales hacia y a través de la frontera de los Estados Unidos. Roban y venden petróleo y electricidad de propiedad estatal. Han entrado en el negocio de la protección a gran escala. Un general estadounidense retirado de cuatro estrellas que ha asesorado al ejército mexicano sugiere que los sindicatos deberían considerarse un tipo de insurgencia, una insurgencia criminal que funciona en muchas partes del país como un gobierno alternativo. Donde los insurgentes prevalecen, pueden impugnar —y derrotar— las instituciones del gobierno legal. En las elecciones de mitad de período de 2021, docenas de candidatos estatales y locales fueron asesinados. Otros, incluido un ex atleta olímpico, fueron secuestrados y liberados solo cuando aceptaron abandonar sus carreras en favor de candidatos más aceptables para las organizaciones criminales locales. López Obrador hizo campaña en 2018 con la promesa de reducir la violencia buscando una entente con los criminales de México: “Abrazos, no balazos” era su lema, o “Abrazos, no balas“. Cumplió con este eslogan desde el principio con algunos lanzamientos de alto perfil de hombres buscados. El mismo Guzmán López incautado con tal derramamiento de sangre en enero había sido capturado antes, en 2019, y esa vez López Obrador lo dejó ir, diciendo: “No queremos la guerra”. Incluso después de este segundo arresto cerca de Culiacán, si Guzmán López alguna vez será extraditado a los Estados Unidos sigue siendo muy incierto. La relación entre el Estado mexicano y los cárteles criminales se rige por reglas y acuerdos que son muy difíciles de decodificar para los forasteros. Lo que es discernible es que los arreglos están evolucionando de manera que indican que los criminales están ganando fuerza y audacia. En 2022, al menos 13 periodistas mexicanos fueron asesinados, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Por lo general, las víctimas son periodistas provinciales que han ofendido a algún jefe criminal local. Pero en diciembre, por primera vez en muchos años, el crimen organizado atacó a un destacado periodista en la propia Ciudad de México. Ciro Gómez Leyva es uno de los periodistas más reconocidos de México. Un elemento fijo de 30 años de noticias de televisión, conduce un programa nocturno en Imagen Televisión, que es un retador advenedizo para las dos cadenas dominantes de México. El 15 de diciembre de 2022, una motocicleta se detuvo junto al Jeep Cherokee de Gómez Leyva mientras conducía a casa después del trabajo. Un hombre armado que viajaba en un vehículo abrió fuego, apuntando disparos a la cabeza del periodista. Afortunadamente, el SUV estaba fuertemente blindado. Las balas rompieron las ventanas pero no penetraron. Gómez Leyva maniobró para evadir a los posibles asesinos y corrió a la casa de un amigo en una comunidad cerrada cercana. Solo el día antes del intento de asesinato, Gómez Leyva había sido blanco de la difamación de López Obrador. En su conferencia de prensa diaria, el presidente había llamado a Gómez Leyva un tumor en el cerebro de la sociedad mexicana. El día después del tiroteo, el presidente emitió una condena del ataque. Pero días después, reflexionó que el ataque pudo haber sido fingido por alguien que buscaba desacreditar a la administración de López Obrador. Fui a entrevistar a Gómez Leyva en los estudios Imagen el 11 de enero, poco antes de que saliera al aire con su noticiero vespertino. Por coincidencia, ese fue el mismo día en que la policía mexicana arrestó a 11 personas en relación con el ataque. ¿Se haría justicia? Pregunté. Gómez Leyva expresó dudas y, lo que es peor, temor de que el ataque no fuera el último atentado contra su vida. “Tal vez fue una vez”, dijo. “Tal vez vuelva a suceder. Tal vez, tal vez no. No sé. Tengo mucha incertidumbre”. Lópezobrador describe su presidencia como un capítulo completamente nuevo en la historia de México: una “cuarta transformación” de la sociedad mexicana comparable a la guerra mexicana por la independencia en la década de 1810, las guerras por el lugar de la Iglesia en las décadas de 1850 y 60, y la Revolución Mexicana de la década de 1910. Debido a que esas tres primeras transformaciones fueron baños de sangre convulsivos, es un alivio que la cuarta sea en su mayoría exageración. A pesar de su fuerte mandato en 2018, López Obrador ha traído sorprendentemente pocos cambios a la sociedad mexicana. Ha introducido una nueva pensión universal de vejez, una adición bienvenida a un sistema de seguridad social que bloquea a casi la mitad de los trabajadores mexicanos. Pero la mayor parte de su capital político y económico se ha comprometido a un puñado de megaproyectos llamativos: una gran refinería de petróleo nueva en su estado natal de Tabasco, un tren turístico que atraviesa la selva de Yucatán y, lo más llamativo de todo, un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. El proyecto del aeropuerto es especialmente revelador de la gobernanza de López Obrador. El aeropuerto original de la Ciudad de México, que comenzó a funcionar en la década de 1920, es inadecuado para las necesidades modernas. Durante años, los gobiernos mexicanos han reflexionado sobre un reemplazo. En 2014, bajo la administración de Peña Nieto, finalmente se llegó a una decisión. Se reunieron tierras, se firmaron contratos y se emitieron bonos. López Obrador se opuso al nuevo aeropuerto como extravagante, innecesario y susceptible de enriquecer a las personas equivocadas. Pero cuando asumió el cargo, heredó un trato hecho. El costo de abandonar el proyecto sería casi tan grande como el de completarlo. López Obrador no se desanimó. Insistió en que las sanciones de cancelación no serían tan grandes como dijeron los expertos. Además, tenía un sitio propio en mente, una base aérea militar al norte de la Ciudad de México. Es cierto que estaba mucho más lejos del centro de la ciudad que el sitio anterior. Es cierto que solo tenía espacio para dos pistas comerciales en lugar de seis. Es cierto que estaba situado incómodamente cerca de cadenas montañosas peligrosas. Pero sería suyo, así que fue mejor. El nuevo aeropuerto abrió sus puertas en marzo de 2022. Sin embargo, es poco probable que la mayoría de los viajeros lo vean, porque las únicas rutas internacionales que sirve son a Venezuela, Panamá y República Dominicana. Agregue el dinero ya gastado en el primer aeropuerto de reemplazo, las tarifas pagaderas por liquidar contratos cancelados y los costos de construcción del nuevo aeropuerto subutilizado, y López Obrador ha gastado algo cercano a $ 20 mil millones para reproducir esencialmente el status quo disfuncional de México. (A modo de comparación, la renovación de arriba a abajo del ahora brillante Aeropuerto LaGuardia de la ciudad de Nueva York costó $ 8 mil millones). Los otros proyectos de prestigio también están fracasando. La refinería de petróleo costará el doble de lo presupuestado y lleva meses de retraso. El tren de Yucatán también está costando el doble de lo proyectado, al tiempo que inflige graves daños culturales y ambientales a lo largo de su camino. Los grandiosos despilfarros hacen poco para compensar la realidad del decepcionante historial económico de México. Si la economía mexicana hubiera crecido solo una cuarta parte más rápido que la de China durante las tres décadas posteriores a la entrada de México en el TLCAN en 1994, el PIB per cápita de México ya habría alcanzado al de Francia e Italia. El crecimiento mexicano se tambaleó, estimulando a millones de mexicanos a buscar mejores oportunidades en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, y desilusionando a los que se quedaron atrás. López Obrador culpa al “neoliberalismo” del bajo desempeño de México. México, argumenta, se equivocó cuando se desvió del camino correcto: una economía dirigida por el estado protegida contra el mundo exterior. Sólo un líder fuerte, libre de reglas e instituciones, puede restaurar las buenas viejas costumbres. Si los argumentos de López Obrador suenan como una promesa de “hacer que México vuelva a ser grande”, el eco del trumpismo no es una coincidencia. Lorena Becerra Mizuno, encuestadora del periódico Reforma, me describió el núcleo del votante de López Obrador: mayor, menos educado y con más probabilidades de ser rural y hombre que el ciudadano mexicano promedio. En todo el mundo, aquellos que se sienten incómodos en la modernidad han recurrido a líderes autoritarios que prometen que pueden mantenerlo a raya. Pero la promesa siempre es falsa. A pesar de todas sus denuncias de la élite mexicana, López Obrador no ha mostrado voluntad de gravarlos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que el rendimiento fiscal de México es del 16.7 por ciento del producto interno bruto del país, o aproximadamente la mitad del promedio de la OCDE. A López Obrador tampoco le gusta pedir prestado. Sus presupuestos sólo tienen déficits modestos. En cambio, ha financiado sus nuevas ambiciones sociales exprimiendo las más antiguas, especialmente la aplicación de la ley y los servicios de salud y guarderías. Para citar a una agencia de calificación crediticia, “El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado una fuerte voluntad de frenar el gasto para mantener déficits moderados”. La verdadera fuente de los problemas de México es que hizo muy poca reforma neoliberal, no demasiado. Gran parte de la economía mexicana permanece protegida detrás de barreras que incuban monopolios y sofocan la productividad. La legislación laboral mexicana hace que sea casi imposible despedir a los trabajadores de las empresas que pagan impuestos en la economía formal. Como resultado, muchas empresas mexicanas se mantienen lo suficientemente pequeñas como para escapar a la economía informal no gravada y no regulada. Según Luis Rubio, quien dirige el think tank México Evalúa, la élite gobernante y empresarial mexicana ha preferido durante mucho tiempo retoques que preserven lo más posible el status quo. En la pequeña parte de la economía abierta por el TLCAN, la manufactura se expandió, las exportaciones aumentaron y el crecimiento se disparó. Pero solo entre el 4 y el 8 por ciento de los trabajadores urbanos mexicanos están empleados por empresas directamente involucradas en actividades relacionadas con el TLCAN, estima un nuevo estudio realizado por Santiago Levy, un ex alto funcionario mexicano ahora en la Brookings Institution. Cuando las personas que trabajan en la eficiente y moderna economía del TLCAN regresan a casa, todavía se encuentran con un oficial de policía mal pagado que exige un soborno para evitarles un arresto por conducir a través de una señal de alto que la propia policía ha eliminado. La verdadera historia de la llamada cuarta transformación son grandes promesas, poca entrega. Un presidente llevado al poder por la decepción con el status quo está perpetuando el status quo y alimentando más decepción. De una sola manera López Obrador puede afirmar ser verdaderamente transformador: en su aspiración de suprimir la democracia multipartidista de México y llevar al país de vuelta al pasado autoritario. “Por méxico: tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos” dice el dicho comúnmente atribuido a un dictador mexicano pasado, Porfirio Díaz. En los años de Trump, los sentimientos mexicanos sobre Estados Unidosparecían registrar frialdad, según el Pew Research Center. Sin embargo, incluso cuando los mexicanos se dirigieron a las urnas en 2018 para elegir al nacionalista estatista López Obrador, dos tercios de los mexicanos continuaron creyendo que el TLCAN había sido bueno para México. Conscientes de los abusos estadounidenses en el pasado, no han perdido la esperanza de que Estados Unidos pueda ser una fuente de bien para México en el futuro. En los próximos meses, la democracia mexicana enfrentará severas pruebas. Si México puede superarlos, un mundo de progreso llama. De lo contrario, el país corre el riesgo de caer en el autoritarismo en el centro rodeado de anarquía en el interior. Los demócratas mexicanos están luchando por defender los ideales. No piden mucho a los estadounidenses, pero lo que piden es de vital importancia para ellos: alguna garantía de que no están solos. theatlantic.com/ideas/archive/2023/02/mexico-democracy-autocrat-andres-manuel-lopez-obrador/673137/

