“El aspirante antisistema del sistema”: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de diciembre. Ricardo Monreal es tajante. “No admito el método de las encuestas. Llegó el momento de innovar, de actualizar los mecanismos”, nos dice el senador y aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

Se le ve contento, seguro, decidido a conseguir la meta de su vida. De los tres aspirantes de Morena a la candidatura presidencial es el que más creció en opiniones positivas, en los últimos dos meses, según la última encuesta publicada por Alejandro Moreno en El Financiero.

El senador pasó de 24 a 35 por ciento de opiniones favorables en dos meses. Crece 11 puntos mientras que Claudia Sheinbaum, la consentida del presidente; y el canciller Marcelo Ebrard, suben cinco puntos.

“Monreal capta más apoyo entre quienes no aprueban la labor del mandatario, lo cual lo convierte en el aspirante ‘antisistema’ dentro del sistema”, explica Alejandro Moreno, en artículo posterior que publicó en el citado periódico, bajo el título “Punteros 2024”.

El político de Zacatecas, sin embargo, está convencido de que también ha crecido dentro de Morena. Es en ese Movimiento donde quiere quedarse, registrarse como candidato a la presidencia. “Soy de abajo. Es allí donde busco respaldo”, subraya.

No la tiene fácil. Las grillas palaciegas lo alejaron del presidente. Su ausencia en la Amlofest del primero de diciembre fue muy notoria. Los morenos más radicales no lo quieren. Lo culpan de la derrota de Morena en varias alcaldías de la CDMX, en particular en la Cuauhtémoc.

Su desacuerdo mayor con el presidente es el método de elección del candidato presidencial. AMLO se aferra a las encuestas. Tiene lógica. No hay casillas, no hay observadores, no hay como demostrar fraude. Es la vía mas corta al dedazo disfrazado

El senador Monreal no se cansa de repetir que lo más democrático son elecciones primarias. Sabe que si el presidente se sale con la suya, le van a repetir la dosis del 2018.

En ese entonces lo midieron para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y lo mandaron a tercer lugar, detrás de Claudia y de ¡Martí Batres!

***

Falta mucho para definir oficialmente el método. Eso será por allí del 2023. Es momento crucial no solo para Monreal, sino también para Marcelo. El presidente es hombre de ideas fijas y hay coincidencia en que va con Sheinbaum hasta el final.

Marcelo y Ricardo podrían quedar como “bola suelta”, para decirlo en el argot del futbol americano. Los jugadores del otro equipo los podrían capturar y dar un giro al juego de la elección presidencial.

***

Rosario Robles fue enviada a la cárcel hace dos años cuatro meses. Un inescrupuloso juez, Felipe Delgadillo Padierna, se valió de una licencia falsa para mandarla a Santa Martha Acatitla, por un delito que no amerita prisión preventiva: ejercicio indebido de la función pública. “Hay riesgo de fuga”, argumentó.

La ex secretaria de estado puso una denuncia por falsificación de su licencia de conducir. Ayer hubo noticias. En manos de Mariana Moguel, hija de Rosario, cayó el reporte de envío de la Fiscalía de la CDMX que propone archivar la denuncia de su madre.

“Prueba que Ernestina Godoy (Fiscal local) pretende encubrir a funcionarios corruptos”, tuiteó Mariana. Nosotros preguntamos ¿Porqué se sugiere enviar esa denuncia a los archivos? ¿Qué ocultan?

***

Llamó la atención la protesta de la panista Karla Fiesco como nueva Alcaldesa de Cuauhtitlán Izcalli. Fue ejemplo de que se puede convivir civilizadamente en la pluralidad política y social .

En el acto estuvieron el gobernador Alfredo del Mazo, PRI; Marko Cortés, jefe nacional del PAN; Ricardo Núñez, alcalde saliente de Morena, Enrique Vargas; diputado panista aspirante a la gubernatura, los presidentes estatales del PRI; PAN y PRD, y hasta el arzobispo de Cuautitlán, Francisco González Ramos.

FIN.

