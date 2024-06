El arzobispo de Oaxaca manda bendiciones a todos los enfermos (17:05 h)

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

HOMILÍA DE MONS. PEDRO VÁZQUEZ VILLALOBOS,

ARZOBISPO DE ANTEQUERA OAXACA

30 DE JUNIO DEL 2024

Oaxaca de Juárez, 30 de junio. Creo que en diferentes momentos de la vida, todos nosotros hemos pasado alguna enfermedad o, en este momento, tenemos la enfermedad y, por supuesto, si tenemos algo de recursos, acudimos al médico y le expresamos lo que sentimos, nuestros dolores y el médico hace su discernimiento y nos dice lo que tenemos qué hacer.

La mayoría de los médicos, el día de hoy, nos pide que vayamos a un laboratorio y nos hagamos unos análisis, porque quiere tener seguridad que, de lo que él piensa estamos nosotros enfermos, pero quiere la seguridad y, esa seguridad, siente que puede venir del análisis en un laboratorio y hacemos todo eso porque queremos la salud, pero junto con eso, le pedimos a Dios, le pedimos a Dios, no dejamos todo el trabajo al médico, a las medicinas, le pedimos a Dios y compartimos con algunas personas, familiares nuestros, amigos nuestros, la situación que estamos viviendo y le decimos: ayúdame a pedir a Dios por mi salud, por mi salud y ponemos a rezar a tantas y tantas personas por nosotros, para alcanzar la salud.

Todos nosotros hacemos eso. Dios es el que sana, se vale de los médicos, se vale de la oración para darnos la salud, pero a veces nuestro organismo ya está muy deteriorado, muy desgastado y los mismos médicos nos dicen: está viviendo una situación muy complicada, muy difícil, sólo un milagro, sólo un milagro y los milagros sólo los hace Dios, no los hacen los médicos, no los hacen la medicina, los hace Dios y los mismos médicos a veces nos dicen: mire, yo sé que usted tiene fe, que usted confía en Dios, pues dígale, dígale con mucha fe que le haga un milagro, que le haga un milagro, es lo que acabamos de escuchar en el texto del Evangelio. Nuestro Señor hizo dos milagros, dos milagros, casi casi diríamos, al mismo tiempo. En el caminar a la casa de aquel jefe de la sinagoga, para sanar a su hija, porque él le dijo: ven a mi casa, impón tus manos y mi hija va a sanar, se lo dijo movido por la fe, movido por la fe.

En el caminar, una mujer que tenía años y años sufriendo, el Evangelio nos dice, doce años de sufrimiento, no sanaba y ella, movida por la fe, toca el manto de Nuestro Señor, porque ella misma se dijo, con sólo tocar Su manto me curaré, tenía la seguridad, voy a tocar el manto del Señor y yo sanaré y sucedió el milagro, sucedió el milagro, ella sanó.

El Señor sabía quién era la persona que le había tocado y la ubicaba perfectamente, pero quería dejar como siempre una enseñanza, una enseñanza, ese milagro no iba a quedar oculto, tenía que ser conocido, conocido por aquella multitud que lo iba acompañando. Tan era multitud, que los apóstoles, cuando Él preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Le contestaron, “maestro, esa pregunta sale sobrando, te empujan, te empujan, te tocan y preguntas ¿quién me ha tocado?… pero quién me ha tocado buscando la salud, buscando la salud, buscando el milagro y se postra aquella mujer y ¿qué le dice Nuestro Señor? “Tu fe, tu fe te ha salvado, tu fe te ha dado la salud”.

Aquí aprendamos, crezcamos en la fe, en la confianza en el Señor, pero no vayamos a pensar, no vayamos a pensar y tampoco le digamos a un enfermito: es que no te sanas porque no tienes fe… no seamos ingratos, porque a veces nos atrevemos a decir eso a los enfermitos, ¿les vamos a animar diciéndoles eso, cuando vamos a visitarlos? Oye, ¿le has pedido a Dios que te sane? – “sí, todos los días le pido” – y que nosotros salgamos con una y un pedazo diciendo: es que no le pides con fe… ¡Dios mío! Qué ayudón le diste al enfermito, qué ayudón le diste, lo hundiste en lugar de decirle: hay que seguirle pidiendo, hay que seguir pidiendo, tú y yo, unámonos en la oración, hagamos fuerza en la oración, tú vas a sanar, sigue confiando en Dios, pero no lo hundamos al decirle, es que no le pides con fe. Por supuesto que el enfermito le pide con fe, pero también tenemos que concluir, los que en un momento estamos enfermos y no nos llega la salud, tenemos que decirle a Dios: Señor, siento que me has elegido para ser el Evangelio del sufrimiento, me siento débil, me siento sin fuerzas, pero si Tú me has elegido para el sufrimiento, dame la gracia, dame la fuerza que yo necesito, para poder vivir sin desesperación, sin renegación este momento de dolor, dame la fuerza que me hace falta.

Tampoco pensemos: como yo no sano, Dios no escucha mis ruegos… ¡no!, no piense eso, porque Dios escucha sus ruegos y le está ayudando, le está dando fuerza en su sufrimiento y en su dolor. No piense: como no sano, Dios no me está amando a mí, ¿por qué tanta prueba? ¿qué hice para estar sufriendo tanto?

Le quiero decir, en esos momentos en que usted piensa eso o dice eso, mire al Crucificado, mírelo, ¿qué hizo para estar sufriendo tanto, qué hizo Él? Sólo pasó por la vida haciendo el bien, y ahí está, crucificado ¿y por qué su sufrimiento y su dolor? Para salvarte a ti y a mí, por eso está así y, entonces, en su sufrimiento y en su dolor, dígale a Nuestro Señor: estoy unido a Tu pasión redentora, purifícame a través del sufrimiento y del dolor y si de algo sirve lo que estoy sufriendo, te lo ofrezco por mis seres queridos, por tantas y tantas necesidades que yo sé que hay, si de algo sirve este sufrimiento, y ahí usted quedará lleno de gozo, lleno de paz, se sentirá fuerte, lleno de Dios, amado por Dios, amado por Dios, tocado por Dios.

El Señor se dejó tocar por una mujer enferma, el Señor tomó de la mano a una niña para resucitarla, el Señor le toca a usted, cuando usted siente la paz, el gozo, el Señor lo está tocando, lo está tocando, déjese tocar por Él, pero también quiero decir, no desprecie a nadie, no desprecie a nadie. En el tiempo de Jesucristo, las personas que arrojaban sangre quedaban impuras, quedaban impuras, y el Señor se dejó tocar por una mujer impura, porque para Él nadie es impuro, nadie, nadie es impuro. También la muerte, si alguien tocaba a un muerto, quedaba impuro, el Señor tomó de la mano a la niña, porque para Él no estaba impura, porque para Él nadie, absolutamente nadie es impuro y aquí tenemos que aprender, no haga a un lado a personas a las que usted sienta que son repugnantes, que son repugnantes. Ninguno es repugnante, porque ese que está sufriendo, es hijo de Dios, es hijo de Dios.

No me junto con esta persona porque me da asco… ¿qué pasó? El Señor se dejó tocar por medio mundo y lo toca a usted. Hay que acercarnos, hay que acercarnos, déjese tocar, no le pasa nada, déjese tocar, porque tal vez esa persona, tocándolo a usted, se siente feliz, se siente feliz.

Papá, déjate tocar por tu hijo; mamá, déjate tocar por tu hijo; hermanito, déjate tocar por tu hermano. Supongo que entienden lo que estoy diciendo, hay que hacer sentir nuestro amor. Tú y yo somos pecadores, hemos ofendido a Dios y Él no nos odia, para Él no somos repugnantes, para Él seguimos siendo personas a quienes da Su amor y que nos quiere tocar con Su misericordia y Su perdón, sólo que a veces no queremos ser tocados, no queremos ser perdonados, no queremos experimentar la misericordia divina.

Dios te quiere tocar, quiere tocar tu corazón, quiere liberarte, quiere sanarte, pues deja que el Señor te toque y también toma la iniciativa, toca, toca al Señor, dile que venga y toque tu corazón, que venga y toque tus sentimientos y que los haga más humanos, más sensibles, más de un hijo de Dios.

Les comparto esto, a propósito del Evangelio que hemos escuchado.

Bendiciones para todos y, si usted sufre, encauce su sufrimiento y con fe… A aquella mujer le dijo: tu fe te ha sanado y a aquel jefe de la sinagoga le dijo: no te preocupes, basta que tengas fe, basta que tengas fe.

Que así, usted y yo, en los momentos de prueba, que nuestra fe salga, porque está en nosotros, salga y expresemos nuestra fe y le hablemos al Señor con grande confianza.

Que María, Nuestra Madre, siga intercediendo por nosotros y nos siga cuidando y protegiendo como esa Madre buena, esa Madre que no abandona nunca a sus hijos. Pidamos a Ella que nos alcance gracias y bendiciones de parte del Señor.

Que así sea.

