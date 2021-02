El anillo que podría detectar el Covid y que lucen jugadores de la NBA, royals y celebrities (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de febrero. Hace ya varios años que la tecnología enfocada al ocio se concibió como una valiosa herramienta para cuidar de nuestra salud. Al auge de las aplicaciones móviles y los smartwatches que monitorizan nuestras constantes vitales hay que sumarle un revolucionario anillo, Oura, que promete convertirse en el nuevo objeto de deseo de los más ‘techies’ que buscan optimizar al máximo sus posibilidades para sentirse con una salud de hierro.

Aunque la empresa finlandesa Oura Health lo creó hace ya cuatro años, no ha sido hasta este verano cuando ha comenzado a despuntar fuera de sus fronteras, y la responsable no ha sido otra que la pandemia y la necesidad de conocer si se está infectado o no del virus.

La relevancia de este anillo también se debe a que el pasado verano, cuando comenzó la temporada de la NBA, se le ofreció a los jugadores con el fin de detectar de manera precoz los primeros síntomas del Covid-19 como la fiebre o la dificultad para respirar. Estos tenían acceso a los datos recopilados mediante una App móvil a la que solo podrían tener acceso entrenadores y gerentes en el caso de que los puntajes indicasen que se podría padecer coronavirus.

El príncipe luciendo el anillo – © Redes sociales

Pero eso no es todo, Will Smith y Shaquille O’Neal invirtieron hace dos años una importante cantidad en la empresa para darlo a conocer. También se le vio al príncipe Harry con él durnate el verano de 2019, así como a Lance Amstrong, al cofundador de Google Larry Page y al fundador de Twitter, Jack Dorsey entre otros

Lujo y practicidad

Su elegante diseño unido a su ligereza -pesa entre 4 y 6 gramos dependiendo del modelo- lo hacen perfecto para incorporarlo al día a día sin renunciar a la comodidad ni que se resienta el look. Pensado tanto para hombres como para mujeres se presenta con acabado en oro, plata, acero mate y acero brillante, e incluso con diamantes engastados. Es resistente al agua y su batería dura hasta una semana (mientras que solo tarda en cargarse unos 30 minutos).

Encontramos acabados en oro, plata, acero mate y acero brillante – © Oura

¿Cómo funciona?

El Oura Ring posee un dispositivo en su interior que rastrea las señales clave del cuerpo, brindando información clave para aprovechar nuestro potencial todos los días. La información recopilada se muestra en la aplicación móvil a la que está sincronizada y que contiene todos los datos biométricos del usuario, por lo que estos datos se adaptarán al peso, edad y estado físico para que sean lo más concisos posible.

El anillo se complementa con una App móvil – © Oura

El anillo posee tres programas diferentes que registran por un lado la actividad, por otro el sueño y por otro la capacidad física de afrontar el día. El primer apartado registra la cantidad de ejercicio realizado y el ritmo mientras que el segundo mide variantes como la calidad, la latencia, el equilibrio del sueño, o cuándo se han tenido las fases REM ofreciendo alternativas para mejorarlo. Por otro lado, la parte que resulta más interesante en el diagnóstico de enfermedades se basa en el análisis de la temperatura corporal o cómo es nuestra respiración.

Su diseño se adapta a todos los estilos – © Instagram: @outnm

Al realizar un seguimiento de la temperatura corporal a lo largo del tiempo y mostrar las tendencias diarias y semanales de la temperatura corporal. Si uno comienza a sentirse enfermo, puede volver a consultar con Oura para ver si tiene un aumento en la temperatura o si muestra signos de tensión en otras métricas como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Sus precios varían entre los 314 y los 1300 euros convirtiéndolo en el regalo perfecto tanto para los amantes del deporte, la tecnología y el bienestar.

Información de: Marta Benayas Álamo /Vía:https://www.abc.es/Foto:© Instagram:@heatheronketones

Compartir