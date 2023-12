El 9 de diciembre el “1er festival invernal runtime performance Oaxaca 2023” (19:13 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 4 de diciembre. Con una gran diversidad de pruebas, el sábado 9 de diciembre a partir de las 8:00 horas en la pista de atletismo del Polideportivo ubicado en la calle de los Derechos Humanos, se realizará el primer festival invernal runtime performance Oaxaca 2023.

Al primer festival invernal podrán participar: clubes, ligas, equipos, escuelas, instituciones públicas y privadas, así como todos los atletas en general en ambas ramas. Las pruebas y categorías son las siguientes: sub 8 (5-7 años) 30 y 60 metros planos, para la sub 10 (8-9 años) 40 y 70 mp, la sub 12 (10-11 años) 50 y 150 mp, la sub 14 (12-13 años) competirá en 60, 150 y 600 mp, al igual que la sub 16 (14-15 años), para la sub 18 (16-17 años), las pruebas serán de 80, 300, 600 y 1200 mp.

En cuanto a la categoría sub 20 universitarios (18-19 años) las distancias de participación corresponden a 80, 300, 600 metros planos y la milla. Mientras que la categoría libre (20-34 años), se podrá participar en 80, 300, 600 y 3000 mp. De igual forma se podrán registrar en la máster A (35-49 años) y los de la categoría máster B, con pruebas en 80, 300 y 3000 metros planos.

Es importante señalar que todos los participantes tienen derecho a participar en dos pruebas individuales y un relevo, además todas las pruebas serán contra reloj. Las inscripciones se encuentran abiertas y tienen un costo de $220 pesos por atleta y $50 pesos la prueba extra, el registro cerrará el 7 de diciembre, para mayores informes pueden visitar la página www.runtimemx.com

La junta previa se efectuará el 8 de diciembre de 17:00 a 20:00 horas, en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca. El servicio médico será proporcionado por el comité organizador, en cuanto al reglamento, se aplicará el vigente de la World Athletics y el reglamento de los juegos CONADE.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir