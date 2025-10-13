El 8 de noviembre inicia en Puerto Escondido el “Maratón MTB del mar a la montaña” (09:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. El sábado 8 y domingo 9 de noviembre en Puerto Escondido ciclistas de diferentes categorías y de diversas partes del estado se reunirán para formar parte del “Maratón MTB del mar a la montaña”, justa de 55 kilómetros para las categorías de competencia y un circuito de 3.5 kilómetros para las categorías infantiles.

En cuanto a las categorías de competencia, los ciclistas se podrán registrar en la elite varonil (18 años), juvenil varonil (15 a 17 años), máster A (30 a 39 años), máster B (40 a 49 años), máster C (50 a 59 años), y la categoría “lleno de vida” (90 kilogramos o más). La rama femenil podrá inscribirse en la juvenil A (13 a 17 años), máster A (30 a 39 años) y máster B (40 a 49 años).

El costo de la inscripción es de $550 pesos con jersey, para quienes deseen inscribirse con el kit básico, el costo es de $300 pesos e incluye medalla de edición especial, número con chip electrónico, hidratación, fruta, asistencia médica, premiación, coco recién cortado, masaje de relajación, jacuzzi, hidromasaje con hielo, además de foto.

Para el sábado 8 de noviembre se contempla la participación de las categorías menores, con inicio en punto de las 7:00 de la mañana. Pueden registrarse en la categoría pañales (2021-2022), infantil A (2019-2020), infantil B (2017-2018), infantil C (2015-2016), infantil D (2013-2014), juvenil A (2011-2012) y juvenil B (2009-2010). Para mayores informes de la ruta, categorías e inscripciones, se pueden comunicar a los teléfonos 954 124 01 11 o al 954 127 96 41.

Para quienes buscan cerrar el año con un nuevo reto deportivo, el 7 de diciembre en Buenavista, Loxicha, se realizará la Xiche MTB de 20 kilómetros, la salida y meta será en la capilla de la Virgen de Juquila, se puede participar en las categorías varonil libre, juvenil, máster 30, máster 40 y femenil libre, el costo de inscripción es de $300 pesos, mientras que el kit de participación incluye número, medalla, bolsa e hidratación.

