El 7 de septiembre será la sexta fecha del campeonato estatal de enduro en Valdeflores (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. El campeonato estatal de enduro continúa su ruta y llegó el momento de llevar su adrenalina a la población de Valdeflores, Zimatlán, se trata de la sexta fecha del campeonato estatal, la actividad iniciará el sábado 6 de septiembre con el reconocimiento de pista, en tanto al día siguiente se efectuará la carrera de motociclismo.

Los organizadores señalaron que el evento es familiar y gratuito para todo el público. El sábado 6 de septiembre se realizará el reconocimiento de pista y el entrenamiento para pilotos. Mientras que el domingo 7 de septiembre, será la carrera de motos todo terreno con inicio desde las 9:00 de la mañana.

Las categorías de participación son las siguientes: novatos, intermedios, avanzados, expertos, doble propósito, femenil y piwis. Las carreras se llevarán a cabo en el paraje el Lavadero en el conocido Cerro Viejo. Los organizadores indicaron que se trata de una pista nueva, con una gran exigencia de técnica en las subidas y bajadas, además de que se instaló un tronco a mitad de la pista para poner a prueba a los pilotos de las diferentes categorías.

Además de la exigencia de la ruta, el cruce por ríos y las recientes lluvias, podrían elevar la intensidad del recorrido, por lo que se esperan buenas competencias y demostraciones de pericia y técnica de los pilotos sobre los llamados “caballos de acero”.

La actividad deportiva se realiza en el marco de la octava, de la festividad de la Virgen de los Remedios 2025. El evento de motociclismo es organizado por el Club de Motociclismo Eternum Brothers Oaxaca y Enduro Fox Zimatlán, en coordinación con el campeonato estatal de enduro.

