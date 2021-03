El 65% de políticos asesinados en el proceso electoral 2020-2021 son del ámbito municipal: Investigador del CIDE (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. El actual proceso electoral se encamina a ser uno de los más violentos en la historia moderna del país, al alcanzar la cifra de 61 actores políticos asesinados y 78 servidores públicos sin militancia o aspiraciones electorales, de esas 139 víctimas mortales, el 65% pertenecía al ámbito municipal.

La democracia es un proceso de larga construcción, pero hechos de violencia política electoral ponen en riesgo la calidad de la democracia en el país, advirtió Víctor Antonio Hernández Huerta, Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en el seminario virtual “Violencia política en México en periodos electorales”, organizado por Causa en Común.

El académico explicó que “en 2018 hubo un crecimiento acelerado de candidatos y precandidatos asesinados”. También mencionó que deben existir acciones más decididas por parte de policías federales y locales, así como de ministerios públicos, para prevenir los asesinatos y, llegado el caso, investigarlos y castigar a los responsables.

Es probable que las cifras de violencia política sigan aumentando en este proceso electoral si la tendencia continúa como ocurrió en el proceso electoral de 2017-2018, el periodo más violento para los políticos al registrar 183 víctimas de delitos generales, de los cuales 82 fueron asesinados y 28 de ellos buscaban un puesto de elección popular, según cifras de la consultora Etellekt.

De acuerdo con estimaciones de Víctor Hernández, antes de 2006 se registraba un promedio de 6 ataques contra candidatos en años electorales, pero para 2018 hubo un aumento de 48 asesinatos de aspirantes a algún puesto de elección popular, mientras que este proceso electoral ya registra el asesinato de 61 políticos.

Rubén Salazar, director de Etellekt Consultores, mencionó que “los atentados a los servidores públicos son una práctica cotidiana, tanto dentro y fuera de procesos electorales”, además agregó que “estamos en un contexto de polarización política, donde tenemos a un régimen que parece no ser tolerante con los opositores, no sólo hacia los partidos políticos, sino también hacia periodistas y organizaciones ciudadanas”.

Cifras de la violencia política

Según datos de la consultora Etellekt, entre el 7 de septiembre de 2020 y el 20 de marzo de este año sumaban 139 políticos y servidores públicos sin militancia asesinados.

De los 139 asesinatos, 61 eran personas políticas y 78 funcionarios sin militancia. Mientras que 36 víctimas fueron mujeres y 103 hombres.

En tanto, el 65% (90) de las víctimas pertenecían al ámbito municipal, 20% (28) al estatal y 15% (21) al federal.

En total, se han reportado 218 víctimas de delitos generales en el proceso electoral 2020-2021, de los cuales 61 fueron políticos víctimas de homicidio doloso y, de ellos, 18 aspiraban a un puesto de elección popular.

De los 18 aspirantes que buscaban competir por un puesto de elección popular, 16 iban por puestos municipales: 3 regidurías y 13 presidencias municipales.

Campañas, el periodo de mayor violencia

Las campañas políticas son el periodo de mayor violencia, señalaron los expertos, pues en 2018, de los 152 políticos asesinados, el 49% perdió la vida durante el periodo de campañas que, para este 2021, inicia en todos los estados en abril próximo, por lo que la violencia en este periodo electoral podría aumentar también.

Cabe señalar que, en el actual proceso electoral, el 72% de los 61 políticos asesinados eran opositores a los gobiernos estatales, mientras que el 28% pertenecía a los partidos oficialistas.

De los políticos asesinados, 13 pertenecían al PRI, 10 a Morena, 9 al PRD, 8 al PAN, 6 al PVEM, 4 a Movimiento Ciudadano, 4 a partidos locales, 3 independientes y uno respectivamente al PT, PES y RSP.

Candidatos a presidencias municipales asesinados

Del 7 de septiembre de 2020 al 22 de marzo de 2021, han sido asesinados 13 candidatos a presidencias municipales: cuatro en Guerrero, tres en Veracruz, uno en Quintana Roo, uno en Guanajuato, uno en Chiapas, uno en Chihuahua, uno en Jalisco y uno en Oaxaca.

De acuerdo con un recuento de Alcaldes de México, los candidatos a presidencias municipales asesinados fueron:

Álvaro Madera López, precandidato del PRI por Mezquitic, Jalisco Antonio Hernández Godínez, aspirante a la presidencia municipal de Chilapa, Guerrero, por el PRD Mario Figueroa Mundo, aspirante a la presidencia municipal de Taxco, Guerrero. Efrén Valois Morales, aspirante a la alcaldía de Picaya, Guerrero, por Morena Juan Antonio Acosta Cano, precandidato a la presidencia municipal de Juventino Rosas, Guanajuato, por el PAN Ignacio Sánchez Cordero, aspirante a la presidencia municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, por Morena-PT-PVEM Gilberto Ortiz Parra, precandidato a la presidencia municipal de Úrsulo Galván, Veracruz, por Morena Yuriel Armando González Lara, precandidato a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, por el PRI Carla Enríquez Merlín, precandidata de Morena a la presidencia municipal de Cosoleacaque, Veracruz. Homero Bravo, precandidato a la presidencia municipal de Zihuatanejo, Guerrero, por el PRD. José Melquiades Vázquez Lucas, exalcaldes de La Perla, Veracruzy precandidato al mismo cargo. Pedro Gutiérrez, precandidato de Morena para gobernar el municipio de Chilón, Chiapas Ivonne Gallegos Carreño, candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca.

¿En dónde ocurren los asesinatos?

De acuerdo con Etellekt, los 139 asesinatos de políticos fueron en:

Veracruz: 12 políticos y 5 servidores públicos

Guerrero: 7 políticos y 6 servidores públicos

Morelos: 4 políticos y 6 servidores públicos

Guanajuato: 4 políticos y 5 servidores públicos

Zacatecas: 1 político y 7 servidores públicos

Estado de México: 4 políticos y 4 servidores públicos

Oaxaca: 7 políticos y 1 servidor público

Sinaloa: 1 político y 6 servidores públicos

Michoacán: 2 políticos y 5 servidores públicos

Baja California: 3 políticos y 4 servidores públicos

Jalisco: 4 políticos y 3 servidores públicos

Chiapas: 2 políticos y 3 servidores públicos

Puebla: 2 políticos y 3 servidores públicos

Quintana Roo: 2 políticos y 3 servidores públicos

San Luis Potosí: 2 políticos y 2 servidores públicos

Chihuahua: 2 políticos y 2 servidores públicos

Sonora: 3 servidores públicos

Tamaulipas: 1 político y 2 servidores públicos

Tabasco: 2 servidores públicos

Ciudad de México: 2 servidores públicos

Coahuila: 1 servidor público

Colima: 1 servidor público

Nayarit: 1 servidor público

Nuevo León: 1 servidor público

Hidalgo: 1 político

De acuerdo con Carlos Rubio, Gerente de Riesgo Político de Integralia Consultores, la mayoría de los asesinatos ocurren en municipios con menos de 100 mil habitantes y donde hay poca concentración de elementos de seguridad federal como la Guardia Nacional.

Sólo los municipios de Tijuana (BC), San Luis Potosí (SLP) y Chilón (Chis), donde habitan más de 100 mil personas, entran en la lista de municipios con mayor incidencia de violencia política.

Los 10 municipios con más incidentes de violencia política son:

Tijuana: 5

San Luis Amatlán: 3

Doctor Coss: 3

San Luis Potosí: 3

Chilón: 3

Tlapehuala: 2

Huitziltepec: 2

Agua Dulce: 2

Tixtla de Guerrero: 1

Ánimas Trujano: 1

¿Por qué ocurren los ataques contra políticos?

Carlos Rubio señaló que una buena parte de los eventos de violencia política son llevados a cabo por el crimen organizado, principalmente en contra de gobiernos municipales para tener recursos, información y control en ese nivel de gobierno. Además, agregó que “es un problema que vulnera la capacidad de la ciudadanía de elegir libremente a sus representantes democráticos”, por lo que se requieren soluciones integrales a largo plazo.

Dijo que el Gobierno federal reconoció que es un problema grave y requiere solución, pero la estrategia que anunció la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llega de forma tardía y será difícil de implementar por el tamaño de las elecciones, donde se elegirán más de 21 mil cargos de elección popular.

Por su parte, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, mencionó que “la seguridad pública no es un área propia de las Fuerzas Armadas, ya que no están preparadas para realizar ninguna de las funciones esenciales de cualquier policía.” También subrayó que la democracia mexicana está bajo asedio desde otros frentes, principalmente desde el Ejecutivo: “si además, aspirar a un cargo público significa jugarse la vida, no es exagerado afirmar que nuestra democracia podría tener los días contados”.

Información de:https://www.alcaldesdemexico.com/

