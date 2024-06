El 6 y 7 de julio en La Cumbre Ixtepeji, el “Campeonato estatal enduro Oaxaca 2024” (19:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 28 de junio. Una vez más la Sierra Juárez de Oaxaca se convertirá en el epicentro del enduro con la celebración del campeonato estatal, la cita es el sábado 6 y domingo 7 de julio en la comunidad de Santa Catarina Ixtepeji, dicho evento reunirá a los mejores ciclistas de downhill para dominar las montañas de Oaxaca.

Las inscripciones siguen abiertas y finalizan el domingo 30 de junio, los organizadores indicaron que los primeros 50 inscritos recibirán un jersey conmemorativo, el punto de inscripción es el taller Full Salto, el taller Dementes Bikes, el taller Cervantes Works y el restaurante El Mestizaje. El registro se puede llevar a cabo mediante pago en efectivo y transferencias.

El campeonato estatal enduro Oaxaca 2024 se realizará el sábado 6 de julio en La Cumbre Ixtepeji, y continuará al día siguiente para ver los mejores exponentes del descenso de montaña en territorio local. Se les recuerda a los participantes, que, en caso de tener menos de 4 corredores en alguna categoría, se tendrá que mover a otra, a criterio de los organizadores.

En más de temas del ciclismo, el 15 de junio se llevó a cabo en La Cumbre, Ixtepeji, la tercera fecha del campeonato nacional, en resultados del Over All, en primer lugar, se ubicó Cristopher Rayas del equipo Yeti MX, en segundo lugar, finalizó Toti Hope del club Passion Bike, en la tercera posición finalizó Luis Lugo de Cube Bikes, en el cuarto sitio concluyó Pablo Mabarak del equipo Import Bike, en tanto la quinta plaza fue para Ian Gil del equipo Intense no ordinary bikes.

En cuanto a los resultados femeniles, la primera posición fue para Demis Vásquez Domínguez del club The house of the raider, en la segunda posición se ubicó Giovanna Benita Duffy del club Passion Bike, en tercer lugar, terminó Paloma Benita del club Giant Ajusco, finalmente el cuarto sitio fue para Jessica Guzmán Ponce.

