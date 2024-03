El 5 y 6 de abril se realizará el “1er. Festival atlético de primavera 2024” (22:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. En la pista de atletismo del Polideportivo Venustiano Carranza, el sábado 5 y domingo 6 de abril a partir de las 7:00 de la mañana se llevará a cabo el primer festival atlético de primavera 2024, el cual tendrá marcas válidas clasificatorias al macro regional “Nacionales CONADE 2024”, además se contará con cronometraje electrónico “fotofinish”.

La categoría libre femenil y varonil contempla las pruebas de 100, 200, 400, 800, 1500, 3,000, 5,000, 10,000, 400 metros c/v, 2,000 metros stp, 3,000 metros, así como 10,000 metros marcha libre. En cuanto a la rama femenil, las pruebas son 100 m c/v y 5,000 metros marcha. Mientras que la prueba exclusiva varonil será en la distancia de 110 metros c/v.

En cuanto a la categoría sub 16 (2010-2009), las pruebas para ambas ramas son 80, 150, 300, 600, 2,000 y 3,000 metros c/v. De igual forma se contemplan pruebas para las categorías sub 14, 12 y 13 años, así como sub 10-11, sub 8-9 y sub 6-7 años, quienes participarán en pruebas de 75 hasta 1,000 metros, acorde a su edad.

Las inscripciones quedan abiertas y cierran el miércoles 3 de abril, estas se realizarán de manera presencial en las instalaciones de la clínica Fisiolusión, ubicadas en la calle de Pensamiento #404 en la colonia Reforma. De igual forma se pueden realizar mediante el número de WhatsApp 951 304 15 35, enviando los datos del competidor y el comprobante de pago.

El primer festival atlético de primavera 2024 es organizado con el Instituto Municipal del Deporte de Oaxaca con el aval de la Asociación de Atletismo del Estado de Oaxaca y el Instituto del Deporte de Oaxaca. El objetivo es convocar a todos los atletas, clubes de atletismo, escuelas y público en general a brindar sus mejores marcas en las diferentes pruebas.

