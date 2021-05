El 30 de mayo inicia el Campeonato Estatal de Ciclismo de Ruta 2021 (18:10 h)

El evento deportivo cuenta con el respaldo de la Asociación de Ciclismo Competitivo del Estado de Oaxaca. Como parte de las medidas sanitarias para evitar contagios por la Covid-19, se solicita a los participantes el uso obligatorio de cubrebocas y seguir el protocolo de seguridad.

Las categorías que formarán parte de la competencia son: élite, sub 23, juvenil C, máster A, B, C y D, de igual forma podrán participar en veteranos A y B, además de femenil libre. Las inscripciones tienen un costo de $100 pesos, para mayores informes pueden ponerse en contacto mediante el Facebook de Frumencio León.

La ruta para los competidores de la división élite, sub 23 y juvenil, es la siguiente: Oaxaca, Nueve Puntas, Ocotlán de Morelos, Ejutla de Crespo, la Cuesta. En tanto para los corredores de la categoría: Máster, veteranos y femenil, la ruta comprende Oaxaca, Nueve Puntas, Ocotlán de Morelos y termina en la Cuesta.

La competencia involucra a ciclistas Máster A para atletas de 30 a 34 años, Máster B, para ciclistas de 35 a 39 años, Máster C de 40 a 44 años, Máster D de 45 a 49 años, veteranos A para participantes de 50 a 59 años y veteranos B, de 60 años en adelante. El Campeonato Estatal de Ciclismo de Ruta 2021, se disputará el 30 de mayo a partir de las 8 de la mañana.