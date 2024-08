El 2º piso piso de la 4T tendrá Mañanera (10:20 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de agosto. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que una vez que asuma el cargo replicará el mismo esquema del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a sus conferencias matutinas, asegurando que a las 07:00 horas de lunes a viernes dará su conferencia de prensa.

“Ya tomé la decisión de las 06:00 de la mañana el gabinete de seguridad y a las 07:00 la Mañanera”, informó.

Advirtió que sus adversarios la van a criticar “pero organiza mucho el día, iniciar muy temprano, tener el informe y después dedicarse a tener las reuniones para los avances de los diferentes proyectos”.

No obstante, los expertos llaman a Sheinbaum a crear su propia identidad y narrativa.

“Mantener la misma estructura de comunicación política que actualmente tiene el presidente López Obrador con conferencias mañaneras diarias, tendrá diversos retos para la futura presidenta de México”, señaló Armando Zacarías Castillo, Jefe de departamento de estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UDG).

En entrevista con 24 HORAS el especialista en comunicación política dijo que uno de los principales retos de Sheinbaum es que “no se podrá realizar de una manera automática la sustitución de la persona en primer lugar y en segundo lugar la sustitución del discurso” con el cambio de gobierno.

Consideró que debe haber un ejercicio “ la extraordinariamente muy fino por parte de la presidenta, en la construcción deidentidad que va a querer generar a través de este ejercicio de comunicación hacia el exterior”.

Sobre la construcción de la narrativa que tendrá en sus conferencias diarias, destacó que “no es lo mismo Claudia Sheinbaum como virtual presidente electa con el acompañamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, presidenta, sin ese acompañamiento”.

Ante ello, la futura presidenta deberá articular la construcción de la personalidad y la elaboración de una narrativa que vaya fijando una agenda.

SIN AUSTERIDAD

El costo de la producción y organización de las conferencias Mañaneras rebasó los 511 millones de pesos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con un exceso de gasto 142% respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputados.

De acuerdo con un análisis por este medio al presupuesto del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), cuya principal función es la producción de las conferencias matutinas, hasta junio pasado se reportaron 511 millones de pesos.

Sin embargo, a la dependencia, en el periodo 2019-2024, sólo le autorizaron 210 millones de pesos, lo que significa que gastó 142% más de lo aprobado.

Para Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política de la The New School for Social Research de New York, se trata de una acción que contradice el discurso de austeridad que manejó el Presidente durante su mandato.

“Tampoco le importa al Presidente porque lo que él plantea es que antes se le daba mucho dinero a los medios, y en este sexenio podría decir que gastó mucho menos en la producción de las Mañaneras, y aún así generó un impacto mayor”, aseveró.

SANCIONES

Durante el sexenio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió decenas de medidas cautelares contra el Presidente, el vocero Jesús Ramírez y el titular de Cepropie, Sigfrido Barjau, por la intervención indebida en los procesos electorales desde sus conferencias matutinas.

Un actor clave en esas violaciones a la legislación electoral es el Cepropie, dependencia que se ha encargado de la producción de las conferencias matutinas y cada año, en todo el sexenio, ha gastado más de lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Otra de las críticas a las Mañaneras es que la mayoría de lo que se dice no puede ser comprobado y se trata de supuesta información falsa, pues en marzo del año pasado la organización Artículo 19 presentó un informe en el que detalló que solicitó información que sustentará los dichos presidenciales, pero solo en dos de 34 casos se obtuvieron documentos de comprobación.

En el periodo 2019 a 2024, de la autoproclamada Cuarta Transformación, en la que se impulsó la austeridad e incluso la pobreza franciscana, el Cepropie ha tenido la constante de gastar más de lo autorizado.

La principal función del Centro de Producción y Programas Especiales ha sido la transmisión de la conferencia Mañanera, así como de las actividades que el Presidente tiene fuera de Palacio Nacional y de las giras en las entidades que visita.

Las autorizaciones de gasto extraordinarias a lo largo del sexenio han sido por 300 millones de pesos, por lo que cada año, esa dependencia ha gastado más del doble de lo aprobado por la Cámara de Diputados.

El Cepropie oficialmente está adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), pero está bajo las órdenes de la Presidencia de la República.

En 2019, el presupuesto de Cepropie pasó de 50 a 124.7 millones de pesos, mientras que en 2020 el gasto se modificó de 31 a 63 millones de pesos, en el contexto de la pandemia de Covid-19, en la que la mayoría de actividades públicas fueron canceladas.

Durante el año en que se declaró la emergencia sanitaria, el mandatario nacional continuó con sus conferencias diarias, las cuales se transmiten en YouTube, Facebook y Twitter, mediante las redes oficiales del Gobierno de la República, así como en los medios públicos, como Canal 14.

En 2021, el gasto de esa dependencia pasó de 29 a 67 millones de pesos, y en 2022, de 30 a 108 millones, en un contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se pasaría de la austeridad republicana a la pobreza franciscana para tener más recursos y destinarlos a los proyectos prioritarios.

Para 2023, el gasto se modificó de 33 a 75 millones de pesos, mientras en 2024 se le aprobaron 35 millones de pesos y al segundo semestre reporta que se cambió a 72 millones de pesos.

El Cepropie, durante el actual sexenio, ha sido de las dependencias a las que se les ha autorizado mayor presupuesto del originalmente aprobado, mientras que, en varios sectores, como educación, salud y otros, se han aplicado recortes.

A finales de 2023, la consultora Streamcharts señaló que el Presidente generó 49 millones de vistas en su canal de YouTube, principalmente por las transmisiones de la conferencia mañanera a cargo de Cepropie, lo que convirtió al mandatario nacional en el streamer más visto de Latinoamérica.

CONTROL DE AGENDA

El politólogo Gustavo López señala que López Obrador utilizó la Mañanera como una manera de “mantener los temas que le interesaban en la agenda, así como el control de otros sectores, porque todos se referían a lo que planteaba, fue una estrategia fundamental dentro del Gobierno”.

Entre los puntos negativos de las conferencias, resaltó que la “información no era fidedigna en una cantidad importante de temas, por otro lado, las relaciones en términos de sumisión de los funcionarios durante las Mañaneras y de configurar una narrativa de control y manejo de temas, así como de simulación y los integrantes del gabinete se veían obligados a hacerlo”.

El experto indicó que el interés del mandatario nacional no fue que lo vieran de forma masiva a diario, sino que lo que decía fuera replicado por los medios de comunicación y las redes sociales.

“No le importaba cansar a la gente, sino que los medios, sea bueno o malo, lo replicaran para llevar la batuta en la agenda”.

Manifestó que el reto para Claudia Sheinbaum será mantener el impacto de las Mañaneras en la agenda mediática y señaló que habrá que ver si a lo largo del sexenio, como otros actores políticos que intentaron hacer conferencias diarias, no termina por modificarlas o suspenderlas.

Señalan intromisión electoral en Mañaneras del Presidente

Entre 2019 y lo que va de 2024, la Sala Superior del TEPJF ha resuelto 157 impugnaciones que involucran directa o indirectamente al actual mandatario nacional por sus participaciones que presuntamente violaron las reglas electorales.

En 19 ocasiones los magistrados han determinado que López Obrador cometió infracciones a la legislación electoral, incluidas a la Constitución. Dictaminaron que desde las Mañaneras López Obrador, rompió con la neutralidad de los comicios y emitió propaganda prohibida, principalmente por difundir logros de su Gobierno, por lo que se ha determinado el uso indebido de recursos públicos.

