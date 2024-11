El 27 de diciembre en Putla Villa de Guerrero el “Quinto torneo abierto de ajedrez” (19:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 11 de noviembre. La Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca en coordinación con el Club de Ajedrez “Graciela González Dillanes”, organizará el viernes 27 de diciembre a partir de las 9:00 de la mañana en el parque municipal de Putla Villa de Guerrero, el quinto torneo abierto de ajedrez, la justa convoca a seis categorías y es válido para el rating internacional de ajedrez rápido.

Los interesados podrán participar en las categorías sub 8 (2016 y menores), sub 10 (2014 y 2015), sub 12 (2012 y 2013), sub 14 (2010 y 2011), sub 18 (2006, 2007, 2008 y 2009), así como la categoría libre. Las inscripciones se encuentran abiertas y terminan el 25 de diciembre a las 24:00 horas. Se debe proporcionar nombre, fecha de nacimiento, categoría, rating, club de procedencia, clave única de registro de población o acta de nacimiento, excepto en la categoría libre.

Es importante señalar que las inscripciones son gratuitas en todas las categorías, el sistema de competencia será suizo a 5 rondas, se aplicarán los reglamentos vigentes de la FIDE. El tiempo de reflexión será de 25 minutos por jugador, los desempates serán en encuentro directo, sistema Buchholz, el tiempo de espera será de 10 minutos a partir de la hora programada para declarar el default.

La inauguración será el viernes 27 de diciembre a las 9:30 de la mañana, la primera ronda se tiene contemplada iniciará media hora después, la segunda ronda será a las 11:00 horas, la tercera será al mediodía, la cuarta ronda se jugará a las 13:00 horas, la quinta a las 14:00 horas, mientras que la premiación y clausura se realizará a las 15:00 horas.

En cuanto a las reglas del torneo, cada jugador deberá llevar su juego de ajedrez y en caso de ser posible su reloj, no asumiendo la organización responsabilidad por la falta de estos. Durante todo el torneo estará vigente la prohibición de fumar y el ingreso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico de comunicación.

