El 24 de agosto el décimo tercer torneo de pez vela en Bahías de Huatulco (10:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 16 de agosto. El Club deportivo de pesca Costa del Pacífico de Huatulco, invita a pescadores nacionales e internacionales a formar parte del décimo tercer torneo de pez vela, el cual se llevará a cabo el domingo 24 de agosto a partir de las 7:00 de la mañana hasta las 16:00 horas en la dársena de la Bahía Santa Cruz de Huatulco.

El certamen deportivo convoca a los clubes de pesca para participar en la modalidad de pez vela, marlín, atún y dorado. Las inscripciones siguen abiertas, la cuota de recuperación es de $8,000 pesos, es importante el video de captura y permiso de pesca con derecho a 5 líneas de 80 libras, la línea adicional tendrá un costo de $1,000 pesos. Se contemplan 2 velas y 2 marlín por embarcación.

Con relación a la premiación, en la modalidad de pez vela, el primer lugar se llevará $200,000 pesos, para el segundo sitio se entregarán $100,000 pesos, en tanto el tercer sitio recibirá $50,000 pesos, mientras que el cuarto sitio recibirá un boleto de participación para el torneo del 2026.

En la modalidad de captura de marlín, el primer lugar obtendrá $100,000 pesos, para el segundo sitio se contemplan $50,000 pesos, mientras que el tercer lugar recibirá $20,000 pesos. En la modalidad de atún, el primer lugar ganará $15,000 pesos, en tanto en la captura de la especie Dorado, el primer lugar recibirá $15,000 pesos.

En conferencia de prensa, el tesorero de club deportivo de pesca, José Luis Santiago Ramírez, indicó que con el objetivo de que los participantes tengan mayor seguridad al participar en el torneo, se instalará un monitoreo con radio en ciertas millas náuticas. De igual forma se les realizó la invitación a los pescadores para que disfruten la competencia, el anzuelo a utilizar será libre, con los conocidos como “J” y “circular o garra de águila”, en el tema de la línea será de 80 libras.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir