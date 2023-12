El 23 de diciembre será la edición 2023 del “Tradicional Torneo del Pavo” (18:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 19 de diciembre. Como cada año los ajedrecistas estatales y nacionales se reunirán en las instalaciones del Complejo deportivo Hermanos Flores Magón, para formar parte del “Tradicional torneo del pavo 2023”, evento que se realizará el sábado 23 de diciembre a las 10:00 de la mañana con sistema de juego suizo a 5 rondas.

Las categorías de participación son las siguientes: libre, para cualquier rating, con una cuota de registro de $100 pesos y la categoría infantil 14, para los nacidos en 2009 y menores, con un registro de $100 pesos. La actividad del llamado deporte ciencia es organizada por la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca y el Instituto del Deporte.

Las inscripciones se encuentran abiertas y cerrarán el jueves 21 de diciembre a las 22:00 horas, el sistema de competencia será suizo a cinco rondas, en tanto el ritmo de juego será de 25 + 5 minutos por jugador para toda la partida. Es importante que los participantes sepan que pueden solicitar un descanso de medio punto, solo en la primera ronda.

Durante el torneo se darán 10 minutos de espera para decretar el default, cualquier jugador que pierda por incomparecencia, y no notifique al árbitro su deseo de seguir participando en el torneo antes de que termine la ronda en que compareció, será dado de baja. La premiación del primero al tercer sitio de ambas categorías será de un pavo.

Como es habitual, los organizadores entregarán premios especiales, por ejemplo, al mejor no clasificado en categoría libre, al mejor sub 12 general en categoría sub 14, a la mejor jugadora femenil general en categoría libre, al mejor sub 10 general en categoría sub 14, todos ellos con pavo, en tanto el segundo sub 10 en la sub 14 recibirá un pollo. La inauguración será el sábado 23 a las 9:45, mientras que la ronda 1 está contemplada a las 10:00 de la mañana.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir