El 22 de marzo Oaxaca será sede de la primera fecha del Rally Bola de Goma 2024 (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 28 de enero. Oaxaca será sede de la primera fecha del Rally Bola de Goma, los días 22 y 23 de marzo, las categorías de participación son Rally pro, intermedios, novatos, equipos, además de la modalidad doble propósito, promocional y femenil, los pilotos deberán correr 300 kilómetros en 10 horas sobre caminos de terracería en la sierra oaxaqueña.

El programa de actividades iniciará el viernes 22 de marzo de 12:00 a 17:00 horas, lo primero será el registro con la entrega de la responsiva, la entrega de Tac o chip, revisión médica, revisión de equipo, revisión mecánica, entrega de GPS. A las 17:00 horas será la plática por Rally Systems de cómo usar las Apps autorizadas por la organización, posteriormente se realizará la junta de pilotos.

Las actividades del sábado 23 de marzo iniciarán a las 6:30 de la mañana con la llegada de los pilotos, en punto de las 7:00 horas será el inicio de la competencia, en tanto a las 19:00 horas finaliza la carrera, dos horas después se llevará a cabo la premiación.

Los requisitos de participación son los siguientes: casco con un mínimo de certificación DOT, shoulder o pechera de motocross o enduro, rodilleras y coderas, botas para motocross, guantes, faja de impacto, camelback, kit de herramienta y primeros auxilios. En cuanto al equipo opcional, se podrá utilizar cuellera, traje de motocross, enduro e impermeable.

Estos son los motivos por los cuales un piloto debe abandonar la carrera: si las condiciones climáticas no son ideales para continuar la competencia, si la condición física del piloto no es la apropiada, si el camino no se encuentra en óptimas condiciones. Por comportamiento antideportivo hacia sus compañeros o jueces de la carrera, cuando han pasado de las 19:00 horas y el sol comienza a ocultarse, el piloto no podrá continuar.

