El 21 de diciembre en Zaachila la “Tlacuachera Bike Fest 2025” (11:00 h)

2025/11/23  De Redacción ADN
0


Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 23 de noviembre. Una vez más las “llantas de fuego” dominarán la montaña, gracias a la invitación que hace el equipo Tlacuaches Bike, para formar parte de la “Tlacuachera Bike Fest 2025”, la cual se organiza en honor a la virgen de la Soledad en Zaachila, la cita es el próximo 21 de diciembre.

La competencia convoca a todos los riders de los diversos clubes de ciclistas, en esta ocasión la modalidad será avalancha, el evento se realizará el domingo 21 de diciembre a partir de las 8:00 de la mañana, con salida de lift marcado a las 8:30 horas. La actividad deportiva convoca a cinco categorías de participación.

Las inscripciones se encuentran abiertas y tienen un costo de $350 pesos por participante, para mayores informes se pueden comunicar a los teléfonos 951 234 65 25 o al 951 348 54 72. Las categorías de competencia son: libre, tanto para la rama femenil como varonil, hardtail, infantil (8 a 14 años) y la división de 50 años y más.

Los organizadores indicaron que se deben contemplar un mínimo de 5 inscritos para abrir categoría. La modalidad de avalancha se llevará a cabo en el paraje Río Los Reyes, ubicado en el kilómetro 8 de la carretera Zaachila, Santa Inés del Monte. Al término de la carrera habrá diversas actividades de convivencia para riders y espectadores.

Por otra parte, con motivo de las fiestas patronales, el 7 de diciembre a las 8:00 de la mañana en la calle Lázaro Cárdenas del Ejido Guadalupe Victoria, se realizará la segunda carrera de MTB, con un circuito de 12.5 kilómetros, la justa contempla las categorías elite, intermedios y principiantes, con un costo de $50 pesos de inscripción y con premiación a los tres primeros lugares, para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 243 42 45.

Deportes Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Continúa Salomón Jara rescate del Río Atoyac con Mega Tequio de Limpieza en San Lorenzo Cacaotepec y Oaxaca de Juárez (10:30 h)

 San Lorenzo Cacaotepec, Oax. 23 de noviembre . Con la participación de más de mil 700 personas, el Gobernador Salomón...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: