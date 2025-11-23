El 21 de diciembre en Zaachila la “Tlacuachera Bike Fest 2025” (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 23 de noviembre. Una vez más las “llantas de fuego” dominarán la montaña, gracias a la invitación que hace el equipo Tlacuaches Bike, para formar parte de la “Tlacuachera Bike Fest 2025”, la cual se organiza en honor a la virgen de la Soledad en Zaachila, la cita es el próximo 21 de diciembre.

La competencia convoca a todos los riders de los diversos clubes de ciclistas, en esta ocasión la modalidad será avalancha, el evento se realizará el domingo 21 de diciembre a partir de las 8:00 de la mañana, con salida de lift marcado a las 8:30 horas. La actividad deportiva convoca a cinco categorías de participación.

Las inscripciones se encuentran abiertas y tienen un costo de $350 pesos por participante, para mayores informes se pueden comunicar a los teléfonos 951 234 65 25 o al 951 348 54 72. Las categorías de competencia son: libre, tanto para la rama femenil como varonil, hardtail, infantil (8 a 14 años) y la división de 50 años y más.

Los organizadores indicaron que se deben contemplar un mínimo de 5 inscritos para abrir categoría. La modalidad de avalancha se llevará a cabo en el paraje Río Los Reyes, ubicado en el kilómetro 8 de la carretera Zaachila, Santa Inés del Monte. Al término de la carrera habrá diversas actividades de convivencia para riders y espectadores.

Por otra parte, con motivo de las fiestas patronales, el 7 de diciembre a las 8:00 de la mañana en la calle Lázaro Cárdenas del Ejido Guadalupe Victoria, se realizará la segunda carrera de MTB, con un circuito de 12.5 kilómetros, la justa contempla las categorías elite, intermedios y principiantes, con un costo de $50 pesos de inscripción y con premiación a los tres primeros lugares, para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 243 42 45.

