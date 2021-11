El 18 de noviembre inicia la Certificación Internacional de Cineantropometría ISAK nivel 1 (14:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. Con módulos teóricos, prácticos y la evaluación, el 18, 19 y 20 de noviembre se realizará la Certificación Internacional de Cineantropometría ISAK nivel 1, a cargo del Maestro Ricardo Moreno Morales, la modalidad de la instrucción será presencial con cupo limitado y se llevará a cabo en la Facultad de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

La instrucción se realizará bajo los siguientes horarios, el jueves 18 comenzará de 9:00 a 13:00 horas y por la tarde de 14:00 a 18:00 horas. Al día siguiente la capacitación se retomará de 9:00 a 10:45 y de 12:15 a 18:00 horas. Mientras que el sábado 20 de noviembre se tendrá el mismo horario del primer día.

El instructor a cargo del curso de certificación será el M.N.D. Ricardo Moreno Morales, instructor internacional en antropometría nivel 3 aprobado por ISAK (International Society for the Advancement of Kinanthropometry). Como parte de su formación académica destaca, Licenciado en Nutriología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Maestro en Nutrición Deportiva y Doctorante de Investigación en Ciencias del Deporte, por la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte.

La modalidad será presencial, con cupo limitado para 15 personas, el curso se llevará a cabo en la Facultad de Cultura Física y Deporte. Se puede apartar el lugar con un anticipo de $1,000 pesos, para el pago de su totalidad, se puede ir abonando y subiendo los comprobantes en la plataforma oficial de registro, el cual verifica que los pagos son en parcialidades.

La cineantropometría es el área de la ciencia encargada de la medición de la composición del cuerpo humano. Los cambios en los estilos de vida, los niveles de activación física, la nutrición y la composición étnica de las poblaciones, provocan alteraciones en las dimensiones corporales. Dicha disciplina es la unión entre la anatomía y el movimiento, tomando la medida del cuerpo humano y determinando su capacidad para la función y el movimiento en una amplia serie de ámbitos.

