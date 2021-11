El 18 de diciembre bajo la modalidad presencial se efectuará el “Tradicional Torneo del Pavo 2021” (12:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. Con cuatro categorías de participación y con sistema de competencia suizo, el sábado 18 y domingo 19 de diciembre en las instalaciones del Instituto Luis Sarmiento, se realizará el “Tradicional Torneo del Pavo 2021”, el cual después de mucho tiempo se organizará bajo la modalidad presencial.

El certamen es organizado por el instituto educativo y cuenta con el respaldo de la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca. Las categorías de competencia son las siguientes: libre, abierto a todo participante, sub 16 mixta, para nacidos en el año 2005 y menores, la sub 12 mixta, para nacidos en 2009 y menores, además de la categoría sub 10 mixta, para nacidos en 2011 y menores.

La cuota de recuperación es de $100 pesos para afiliados y estudiantes, mientras que jugadores en general no afiliados deberán aportar $150 pesos. El pago deberá realizarse mediante depósito bancario o bien en las instalaciones del instituto educativo. Las inscripciones se encuentran abiertas y cerrarán el viernes 17 de diciembre. Para poder registrarse deberán rellenar un formulario.

El sistema de competencia será suizo a 5 rondas, el tiempo de reflexión es de 60 minutos finish, el tiempo de espera para declarar la incomparecencia será de 15 minutos. El jugador que no comparece a una partida debe expresar su deseo de continuar jugando, antes de que inicie la próxima ronda de la cual se declaró incomparecencia. En el certamen de ajedrez se aplicará el vigente de la FIDE.

La sede del torneo se ubica en la calle Fátima #100 Villa de San Luis, iniciará a las 9:00 de la mañana del sábado 18 y domingo 19 de diciembre a las 10:00 de la mañana. Existe una serie de recomendaciones debido a la contingencia sanitaria, como es el uso obligatorio de cubrebocas, de ser posible utilizar caretas, llevar consigo gel antibacterial y líquido desinfectante, de igual forma se recomienda desinfectar sus piezas, tablero y reloj al iniciar y finalizar cada partida.

Compartir