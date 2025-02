El 16 de febrero el torneo de surf del “Día de la amistad” en La Punta, Zicatela (21:04 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. La Asociación de Surf del Estado de Oaxaca convoca a todos los surfistas jóvenes a participar en el torneo de surf del “Día de la amistad”, un evento diseñado para celebrar la pasión por este deporte extremo y la amistad entre los competidores, la cita es el domingo 16 de febrero en La Punta, Zicatela.

Las categorías de participación son las siguientes: sub 18, sub 16, sub 14, sub 12, y sub 10, la justa es tanto para la rama femenil como varonil en la modalidad tabla corta. Las inscripciones se encuentran abiertas y se pueden efectuar en el Bazar Puerto Escondido y en Godoit Surf School, el costo de registro es de $200 pesos, para más datos pueden marcar el número celular 954 110 86 93.

El primer evento del surf del calendario oficial, del circuito mexicano de surf profesional, desde Puerto Escondido, será el Surfer de Oro Pro 2025 a disputarse en la Playa Zicatela, la competencia sobre las olas se llevará a cabo del sábado 17 al sábado 24 de mayo, para mayores informes sobre los requisitos de participación se pueden comunicar al teléfono 954 100 36 75. De igual forma se pueden solicitar mayores datos en la avenida Mariano Matamoros, en la colonia Lázaro Cárdenas, en Santa María Colotepec, en Puerto Escondido.

En otro tema, la Federación Mexicana de Surfing, invita a participar en el Surf & Design Challenge 2025, para diseñar el uniforme oficial de la selección mexicana de surfing, la fecha límite de inscripción es el 21 de febrero. No importa si eres diseñador profesional o aficionado, todos pueden participar.

Se entregarán los siguientes premios en efectivo, el primer lugar recibirá $10,000 pesos, el segundo sitio obtendrá $3,500 pesos, mientras que la tercera posición recibirá $1,500 pesos. La inscripción tiene un costo de $250 pesos. El objetivo de la convocatoria es diseñar un conjunto de uniformes de competencia y gala, con una imagen innovadora que represente el espíritu del surf mexicano y su cultura.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir