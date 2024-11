El 14 y 15 de diciembre se jugará la “Primera Copa Invernal Oaxaca 2024” (15:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Ju{arez, 8 de noviembre. La Unidad Deportiva del Tequio será la sede para que el sábado 14 y domingo 15 de diciembre se realice la primera Copa Invernal Oaxaca 2024, dicha actividad surge a invitación de la Escuela Oficial Rayados Oaxaca y convoca a todos los clubes, academias y centros de formación de futbol.

Las inscripciones se encuentran abiertas y se cierran el martes 10 de diciembre, la justa convoca a participantes de la categoría sub 7 (2018-2017), sub 9 (2016-2015), sub 11 (2014-2013) y sub 13 (2012-2011) todas para la división mixto en la modalidad de futbol 9. El costo de registro por equipo será de $2,500 pesos, precio válido hasta el 1 de diciembre.

El pago adecuado de la inscripción incluye 3 partidos asegurados, arbitraje cubierto hasta la fase que lleguen e hidratación. En cuanto a lo mejor del torneo, se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría, además reconocer al mejor goleador o goleadora, el portero más valioso, la mejor porra y al mejor entrenador.

El sorteo de la competencia, la entrega de roles y la junta previa se efectuará por la plataforma digital Zoom el jueves 12 de diciembre a las 9:00 de la mañana. Se aplicará el reglamento oficial por la Federación Mexicana de Futbol. Para mayores informes del torneo o sistema de competencia, se pueden comunicar a los teléfonos 951 615 40 53 o al 951 219 09 36.

La Escuela Oficial Rayados Oaxaca, organizadora de la primera Copa Invernal Oaxaca 2024, tiene como base el proyecto deportivo de fuerza básicas, en sus convocatorias se pueden integrar categorías desde los 5 hasta los 18 años de edad, se pueden pedir mayores informes e incluso una clase muestra a los números 951 615 40 53 o al 951 219 09 36.

