El 14 de diciembre el “Ascenso entre nubes” en Miahuatlán (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. El club de atletismo Running Miahuatlán, como parte de su segundo aniversario, invitan a la comunidad atlética oaxaqueña, a formar parte de su festejo deportivo, el cual contempla una carrera llamada “Ascenso entre nubes”, la cual se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre, con salida a las 5:00 de la mañana.

Con la frase “Donde correr, se une con la fe”, los festejados invitan a inscribirse en las distancias de 10, 20 y 30 kilómetros. La salida será en el jardín municipal al amanecer, con llegada en la capilla Guadalupe San José Pacífico. El costo de inscripción es de $100 pesos, para mayores informes se pueden comunicar a los teléfonos 951 192 23 66 o al 951 157 15 26. Los organizadores señalaron que los primeros 100 lugares, recibirán medalla conmemorativa.

Por otra parte, ya están los datos para participar en la XV carrera atlética de San Juan Evangelista Analco, la cual será a campo traviesa con una ruta de 10 kilómetros, se realizará el viernes 26 de diciembre a las 8:30 de la mañana, las inscripciones se encuentran abiertas y tienen un costo de $250 pesos. La justa ofrecerá premiación en efectivo para los tres primeros lugares de las categorías libre, máster y veteranos.

En más actividades para el mes de diciembre, el domingo 14 se efectuará la Christmas Trail, la cual se correrá en terrenos de Laguna Nevería y San Miguel del Valle, la cita para los corredores de 10.5 kilómetros es a las 8:00 de la mañana, 15 minutos después comienza la carrera para los de 5 kilómetros. El evento convoca a las categorías libre (18 a 29 años), máster (30 a 49 años) y veteranos (50 años en adelante).

En cuanto a los costos, en la ruta de 5 kilómetros el kit completo de playera, medalla y número, tiene un precio de $370 pesos, el paquete de playera y número se puede adquirir por $290 pesos, mientras que solo la medalla y el número, tiene un valor de $260 pesos. En cuanto a los 10 kilómetros, el kit completo vale $370 pesos, solo la playera y número vale $310 pesos, mientras que solo la medalla y el número es de $270 pesos.

