El 12 de junio con destino a la Cumbre Ixtepeji, se realizará el Campeonato Estatal de Ciclismo de Ruta 2022 (18:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 2 de junio. Con jersey de campeón y reconocimiento para los primeros lugares de cada categoría, el domingo 12 de junio a partir de las 8:00 de la mañana, se disputará el campeonato estatal de ciclismo de ruta 2022, el cual convoca diversas categorías y se realizará con destino hacia la Cumbre Ixtepeji.

La competencia de ciclismo convoca a las categorías: élite, sub 23, juvenil C y B, femenil libre, además de la máster A, B y C. Las inscripciones se encuentran abiertas y tienen un costo de $100 pesos, para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 439 70 21. Los organizadores indicaron que los participantes deben usar obligatoriamente el cubrebocas y seguir el protocolo de sanidad para evitar el incremento de contagios ante la actual pandemia.

En el caso de la categoría elite, sub 23, juvenil C y máster A, la ruta será de la ciudad de Oaxaca al Zompantle y la Cumbre Ixtepeji. Mientras que los competidores de la juvenil B, máster B, C y femenil, competirán en la ruta saliendo de la capital oaxaqueña, con destino a Mitla y la Cumbre Ixtepeji. Debido a que es año nominal, las categorías máster deberán presentar su Clave Única de Registro de Población.

La Asociación de Ciclismo Competitivo del Estado de Oaxaca, también compartió mediante sus redes sociales, que después de dos años de ausencia, regresa la cereza del pastel de la Guelaguetza con la llamada “Clásica del Lunes del Cerro 2022”, la cual tendrá una bolsa a repartir entre las categorías de $100 mil pesos, la fecha programada es el 9 y 10 de julio, para las categorías elite, sub 23, juvenil libre y femenil.

Por otra parte, recientemente se llevó a cabo la dominical de ruta alta montaña, organizada por la asociación de ciclismo de las 8 regiones, celebrada en cumbre Clavilinia, en la categoría élite el vencedor fue Andrés Canseco del equipo Barro Jaguar, en la categoría femenil, la victoria fue para Gaby González, en tanto en la categoría juvenil, la victoria la obtuvo Héctor Gómez, mientras que la máster A, fue para Rubiel Ramírez, en máster B, el triunfo se lo llevó Carlos Maki, finalmente la categoría máster C, la obtuvo César Mayoral.

