El 12 de febrero en Mares Aqua la Copa Oaxaca de natación nivel 1 (18:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 25 de enero. La Asociación de Natación del Estado de Oaxaca en colaboración con la escuela de natación Mares Aqua, organizará el 12 de febrero a las 14:00 horas la Copa Oaxaca nivel 1, la cual tendrá cupo limitado y ofrecerá finales contra reloj con pruebas de estilo libre, dorso y con premiación de medallas del evento.

La competencia involucra a las categorías de 7 y 8 años, 9 y 10 años, infantil B (11 y 12 años), juvenil A (13 y 14 años), así como participantes de 15 años y mayores. Para los de 7 y 8 años las pruebas son de 25 y 50 libre, 25 y 50 dorso, así como 100 relevos mixto, mientras que para participantes de 9 y mayores, las pruebas son de 50 y 100 libres, 50 y 100 dorso y 200 libre mixto.

Las inscripciones se encuentran abiertas y cerrarán el lunes 7 de febrero a las 18:00 horas, el costo es de $350 pesos por nadador y $100 pesos por afiliación a los eventos de novatos o $40 pesos por cada evento. El sistema de competencia serán finales contra reloj, sembrándose los hits de los tiempos más altos a los más bajos, cabe señalar que la competencia es por clubes y no habrá selecciones. La junta previa se realizará el jueves 10 de febrero vía zoom.

En cuanto al reglamento, un nadador novato y nadadores de 10 y menos en afiliados, sólo podrá ser descalificado por salir antes de la señal y en el cambio de relevo, jalarse de los carriles, no terminar la prueba, no tocar los extremos de la alberca, en dorso perder la posición sobre la espalda, excepto en la vuelta. En pecho no realizar la patada y brazada conforme a lo establecido por el reglamento.

La Copa Oaxaca nivel 1, entregará medalla a todos los participantes al final del evento y playera alusiva del evento. La primera sesión se llevará a cabo el sábado 12 de febrero, a las 14:00 horas será el calentamiento, adecuándose según el número de participantes, la bienvenida será a las 14:40 horas, mientras que la competencia iniciará a las 15:00 horas. La justa incluye las pruebas de 50 y 100 metros libre, 25, 50 y 100 metros dorso, por mencionar algunas.

Compartir