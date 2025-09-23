El 11 y 12 de octubre se realiza el primer campeonato de ajedrez “Copa Señor de Tlacolula” (18:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. Con la participación de ajedrecistas estatales y nacionales, el sábado 11 y domingo 12 de octubre se realizará el primer campeonato “Copa Señor de Tlacolula”, la justa del llamado deporte ciencia convoca a las categorías infantil 10 y 14, así como primera fuerza libre, la competencia ofrecerá premiación en efectivo.

El torneo es organizado por la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca y se llevará a cabo en las instalaciones del municipio de Tlacolula de Matamoros, ubicado en la avenida dos de abril sin número. Podrán inscribirse en la categoría de primera fuerza libre (cualquier rating), infantil 14 (nacidos en 2011-2014) e infantil 10 (nacidos en 2015 y posteriores).

Para efectos de inscripción se tomará en cuenta el rating más alto, ajustándose a las listas de rating estándar nacional y FIDE del mes de julio de este año. El certamen se inaugura el sábado 11 de octubre a las 9:00 de la mañana, la primera ronda será a las 10:00 horas, la segunda a las 11:30 horas, la tercera inicia a las 13:00 horas, la última ronda del sábado será a las 16:00 horas.

Para el domingo 12 de octubre, los duelos inician a las 10:00 de la mañana, la sexta ronda se contempla a las 11:30 horas, en tanto la premiación y la clausura serán a las 13:00 horas. Las inscripciones se encuentran abiertas y tienen un costo de $150 pesos para la primera fuerza libre, mientras que las infantiles tendrán un costo de $100 pesos.

Con relación a los premios, el primer lugar de la libre obtendrá $8,000 pesos, el segundo $3,000 pesos, para el tercer sitio serán $2,000 pesos, para el cuarto y quinto sitio se entregan $1,000 pesos. Mientras que, en las categorías infantiles, el primer lugar obtendrá $2,500 pesos, el segundo $1,500 pesos y el tercero $1,000 pesos, finalmente, para el cuarto y quinto sitio se entrega un juego de ajedrez.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir