El 11 de abril regresa la actividad del ciclismo con la primera fecha “Dominical de Ruta 2021” (20:10 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 6 de abril. La Asociación de Ciclismo Competitivo del Estado de Oaxaca (ACCEO) hace el llamado para que el deporte del “pedal y la fibra” regrese a la actividad cotidiana, el próximo evento a organizar después de un receso obligatorio por el tema de la pandemia, es la primera fecha dominical de ruta a efectuarse el domingo 11 de abril.

La salida puntual se tiene contemplada a las 8:00 de la mañana del próximo fin de semana, la justa deportiva convoca a seis categorías de participación. El punto de inicio será en la gasolinera de Xoxo, sobre el boulevard Guadalupe Hinojosa, la ruta de ciclismo de ruta es de Oaxaca – La Colorada – San Pablo Huixtepec.

Las categorías de competencia son: elite, sub 23, juvenil B y C, máster 35, máster 50, femenil, sub 23, juvenil B y C. Debido al semáforo epidémico de color amarillo que atraviesa la entidad, los organizadores recomiendan a todos los participantes que respeten los protocolos de sanidad, como es el uso obligatorio de cubrebocas y mantener en la medida de lo posible la sana distancia.

La convocatoria en el caso de la categoría juvenil B, C y sub 23 varonil y femenil, contempla la primera fecha para el ranking de juegos nacionales. Las inscripciones como se acostumbra en las competencias de ciclismo, se llevará a cabo una hora antes del evento, el costo de participación es de $100 pesos. Acorde al número de ciclistas inscritos será la bolsa de premiación en efectivo.

El nivel de contagios en la entidad por la Covid-19, generó que la actividad deportiva tuviera un receso prolongado, sin embargo poco a poco el ciclismo de montaña y ahora la modalidad de ruta volverán a retomar las competencias oficiales. La primera fecha dominical de ruta se realizará el domingo 11 de abril a las 8:00 de la mañana con salida en la gasolinera de Xoxo, el destino será la población de San Pablo Huixtepec. La actividad deportiva es organizada por la Asociación de Ciclismo Competitivo del Estado de Oaxaca.

