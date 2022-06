Ejidatarios de Estación Mogoñé, suspenden trabajos del Corredor Interoceánico en el Istmo (12:15 h)

Edwin Meneses

San Juan Guichicovi, Oax. 2 de junio. Ejidatarios

de Estación de Mogoñé, Oaxaca, por acuerdo de asamblea general, suspendieron los trabajos del Corredor Interoceánico en el área del tramo de vías de Estación Mogoñe, exigiendo una indemnización y un avalúo de acuerdo al valor actual de sus tierras.

Argumentan que existe un conflicto agrario en su ejido desde hace dos años y se la han llevado en pláticas sin darle solución.

Los ejidatarios se concentraron en las vías del ferrocarril en el tramo de vía de Estación Mogoñé, perteneciente a San Juan Guichicovi, a fin de que con estas exigencias exista el desarrollo en esta zona.

Explicaron que después de 42 años de juicio agrario la resolución salió a su favor y desde hace dos años han sostenido constates reuniones con dependencias federales coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encontrándose en en la etapa de definir el monto de indemnización de las 3 mil hectáreas de terreno.

Ante ello, solicitan la intervención del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que a decir de los ejidatarios, les están presentando un avalúo ridículo de 22 mil pesos por hectárea.

“Señor Presidente, siempre hemos sido un pueblo Pacífico y no estamos y no vamos a estar en desacuerdo con el Corredor Transistmico, pero no vamos a aceptar avalúos absurdos ya que nuestras tierras son de primera calidad”, manifiestan.

