Ejecutan en Xoxocotlán a Álvaro Sebastián Ramírez, estuvo preso acusado de pertenecer al EPR (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de julio. Esta tarde, ejecutaron a balazos a Álvaro Sebastián Ramírez, conocido como “El Profe” o “El Teacher” en Santa Cruz Xoxocotlán, acusado de pertenecer al EPR.

El ex profesor de la Sección 22 estuvo preso durante 19 años, fue detenido en el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano, acusado de formar parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Alrededor de las 15:30 horas se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en las canchas de la colonia Colinas de San José, perteneciente a Santa Cruz Xoxocotlán, municipio conurbado a la capital oaxaqueña.

Al arribar al lugar de los hechos, elementos de la Policía Estatal corroboraron que Sebastián Ramírez, de 64 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

Según versiones de testigos en el lugar, manifestaron que los responsables del asesinato fueron dos hombres vestidos de playera azul y pantalón de mezclilla quienes luego de arrebatarle la vida huyeron a bordo de una motocicleta de color blanco con azul.

Originario de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca, el profesor Álvaro Sebastián Ramírez, estuvo en el encerrado en una cárcel durante 19 años, luego de ser capturado por un grupo especial al mando de José Trinidad Rodríguez Ballesteros, de la entonces Policía Ministerial, ahora Agentes Estatales de Investigación (AEI), el día 15 de diciembre del año 1997, acusado de haber participado en una acción armada realizada por un grupo guerrillero en la Costa de Oaxaca y Sierra Sur.

Luego de purgar dos terceras partes de su condena logró ser liberado el día 7 de julio de este año 2017, tras solicitar el “beneficio” de la “Libertad Anticipada” que contempla el Código Penal Federal.

Según sus declaraciones a un medio de comunicación, tras su salida del penal, manifestó que durante su aprehensión fue torturado por los policías ministeriales, desde tehuacanazos, puñetazos, bolsas de plástico en la cabeza hasta toques eléctricos en sus partes nobles.

“Desde que me detuvieron fui torturado. Me aplicaron agua mineral con chile en la nariz, toques eléctricos en las partes más vulnerables del cuerpo, principalmente en los testículos. Varias veces me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, culatazos, patadas y puñetazos en los pulmones, en el estómago, en la cara, en los músculos de los brazos y piernas, día y noche estuve parado sin flexionar las piernas, no me permitían sentarme en el piso o dejarme caer para acostarme un rato, los golpes no paraban”, relató Sebastián Ramírez.

Por medio de tortura, el ex profesor de la Sección 22, perteneciente a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), narró a https://avispa.org/., fue obligado a firmar y a poner su huellas en papeles en blanco y se le obligó a que aceptará a haber pertenecido al Ejercito Popular Revolucionario (EPR). “Mis secuestradores me dijeron que si yo aceptaba el grado de mayor en el EPR, entonces respetarían mis derechos de acuerdo a los convenios e Ginebra de 1949, porque yo era un prisionero de guerra, así me darían de comer, agua para tomar, me dejarían descansar y me darían buenos tratos”, agrega Sebastián.

Hoy, las balas asesinas de dos sujetos hasta el momento desconocidos le quitaron la vida luego de estar fuera de las rejas por espacio de 5 años, fue liberado el día 7 de julio de este año 2017.