Ejecutan a una persona en Tlacolula a bordo de una motocicleta (14:55 h)

2025/10/25  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 25 de octubre. Este día, fue ejecutado a balazos a una persona en Tlacolula de Matamoros.

Los hechos se dieron en la calle Lázaro Cárdenas-Sección Séptima de ese municipio de los Valles Centrales.

Presuntamente la víctima quien se desplazaba a bordo de una motocicleta  iba acompañado de una femenina, de quien se desconoce sus generales así como su condición de salud tras el ataque.

Unidades de emergencia así como elementos de diversas corporaciones policíacas se encuentran en el lugar.

Se espera la presencia de personal de la Fiscalía para las diligencias correspondientes.

Justicia Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Fueron detenidos cuando sustraían objetos de un inmueble asegurado (14:00 h)

 Oaxaca de Juárez,  25 de octubre. Elementos de la Dirección de Proximidad Social y Dirección de Movilidad efectuaban...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: