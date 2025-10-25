Ejecutan a una persona en Tlacolula a bordo de una motocicleta (14:55 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de octubre. Este día, fue ejecutado a balazos a una persona en Tlacolula de Matamoros.

Los hechos se dieron en la calle Lázaro Cárdenas-Sección Séptima de ese municipio de los Valles Centrales.

Presuntamente la víctima quien se desplazaba a bordo de una motocicleta iba acompañado de una femenina, de quien se desconoce sus generales así como su condición de salud tras el ataque.

Unidades de emergencia así como elementos de diversas corporaciones policíacas se encuentran en el lugar.

Se espera la presencia de personal de la Fiscalía para las diligencias correspondientes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir