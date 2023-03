Ejecutan a un militante más del MULT en Putla de Guerrero, exigen esclarecimiento (13:00 h)

Dario Nolasco/Foto:@TPrende

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. Una ejecución más de un integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) se dio esta mañana en Putla Villa de Guerrero, lo que aleja aún más la intención de lograr la paz en la región convocada por el gobierno del estado y la federación.

Según las primeras versiones indican que los hechos en los que falleció Martiniano de Jesús Osorio se dieron alrededor de las 9 de la mañana, quien fue ejecutado sobre la calle Sonora casi esquina con Guanajuato cuando se encontraba al interior de su unidad de motor una camioneta Chevrolet color rojo.

El occiso contaba con 50 años aproximadamente, y era originario de la comunidad de Río Venado, agencia municipal de Constancia del Rosario, Putla de Guerrero.

Al respecto el dirigente del MULT, Octavio de Jesús Díaz, lamentó este nuevo asesinato en céntricas calles de Putla, quien manifestó “pareciera un círculo vicioso la ejecución de los integrantes de la organización, apenas el mes pasado otro militante fue ejecutado, mientras el gobierno no hace nada al respecto para parar esta ola de violencia en la zona”.

Por ello, dijo “exigimos al Gobierno del estado y al Gobierno federal tomen cartas en el asunto, no puede quedar en la impunidad tantos asesinatos de nuestros compañeros, si a través de su grupo de inteligencia con que cuentan ya saben quiénes son porque no actúan y detienen a los responsables de sembrar odio y violencia en la nación triqui”.

El dirigente estatal del MULT, señaló que esta nueva ejecución de uno de sus compañeros, aleja cada vez más la paz en la región, “Nosotros no podemos volver a la Mesa de Construcción de Paz con Justicia y Bienestar para la Nación Triqui, cuando el Gobierno no está cumpliendo, no podemos estar sólo platicando, estar en una simulación cuando el MULT es quien ha propuesto la paz y desafortunadamente ha puesto también los muertos”, aseveró.

“Necesitamos que el Gobierno y las autoridades de la Fiscalía General de Oaxaca se avoque a realizar las investigaciones pertinentes que dé con los asesinos de nuestros compañeros y los detengan”, remarcó.

“Nosotros votamos por un Gobierno que atienda las necesidades de sus comunidades y no para que se ande sacando fotos, tal pareciera que el gobernador anda en campaña a través de la Conago”, finalizó el líder del Mult.

Tras el asesinato perpetrado por sujetos desconocidos quienes luego de cometer el crimen huyeron del lugar.

Elementos de la Policía Municipal arribaron a la zona para confirmar que el militante del MULT había fallecido por los impactos de bala y acordonar la escena del crimen.

Personal multidisciplinario de la Fiscalía se apersonó para iniciar las diligencias correspondientes e integrar una carpeta de investigaciones por el delito de Homicidio y posterior traslado del cuerpo al descanso municipal para la práctica de la necropsia de ley.

