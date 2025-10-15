Ejecutan a un hombre en Santa María Jalapa del Marqués (21:10 h)

Edwin Meneses

Jalapa del Marqués, Oax. 14 de octubre. Un masculino fue ejecutado a balazos esta noche en el municipio de Santa María Jalapa del Marqués, en la región del Istmo de Tehuantepec.

El cuerpo quedó tendido a un costado de la tienda de pinturas Comex, ubicada sobre la carretera federal Oaxaca-Istmo.

Testigos señalaron que la víctima respondía al nombre de Guillermo V.H., quien presuntamente fue atacado por sujetos armados en ese punto.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el móvil del crimen ni sobre personas detenidas.

Elementos de la policía municipal y estatal acordonaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir