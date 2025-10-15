Ejecutan a un hombre en Santa María Jalapa del Marqués (21:10 h)

2025/10/14  De Redacción ADN
0


Edwin Meneses

Jalapa del Marqués, Oax. 14 de octubre.  Un masculino fue ejecutado a balazos esta noche en el municipio de Santa María Jalapa del Marqués, en la región del Istmo de Tehuantepec.

El cuerpo quedó tendido a un costado de la tienda de pinturas Comex, ubicada sobre la carretera federal Oaxaca-Istmo.

Testigos señalaron que la víctima respondía al nombre de Guillermo V.H., quien presuntamente fue atacado por sujetos armados en ese punto.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el móvil del crimen ni sobre personas detenidas.

Elementos de la policía municipal y estatal acordonaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Justicia Principal Regiones









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

CFE anuncia apagón masivo (20:00 h)

 Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado un apagón masivo programado que afectará...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: