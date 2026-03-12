Ejecutan a mototaxista frente a plantel escolar en Juchitán (17:45 h)

Juchitán de Zaragoza, Oax. 12 de marzo. Un joven mototaxista fue ejecutado a balazos esta tarde en las afueras del CBTIS 205, esta ciudad.

El ataque armado generó alarma entre vecinos y estudiantes que se encontraban en la zona al momento de los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron al joven cuando se encontraba a bordo de su unidad de mototaxi y le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo sin vida en el lugar. Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido.

Testigos señalaron que la agresión ocurrió justo cuando alumnos salían del plantel educativo, lo que provocó momentos de pánico entre estudiantes y padres de familia que se encontraban en las inmediaciones de la institución.

Al lugar arribaron elementos de distintas corporaciones de seguridad para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias, mientras personal de la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho violento.

