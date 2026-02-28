Ejecutan a “El Calabaza” en Tehuantepec (23:55 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 27 de febrero. Un sujeto identificado con el alias “El Calabaza”, fue ejecutado a tiros esta noche en el barrio de Santa Cruz Tagolaba de esta ciudad.

El ataque armado se registró cerca de las 11:30 de la noche, sobre la calle El Deporte de dicho barrio, cerca de la capilla del Cuarto Viernes y el punto conocido como “El Crucerito”.

En la calle donde quedó tendido el cuerpo de la víctima se encontraron varias botellas de cerveza, lo que se presume que pudo haber sido sorprendido en el lugar cuando se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas.

Tras los hechos, el lugar fue acordonado por policías y marinos que fueron alertados por vecinos de haber escuchado detonaciones de arma de fuego y al llegar se encontraron el cuerpo sin vida de esta persona.

