Ejecutan a conocido comerciante de carnitas al abrir su negocio en Juchitán (12:30 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 21 de febrero. Un nuevo hecho violento se registró la mañana de este sábado en esta ciudad, donde un conocido comerciante identificado como Héctor Guerra perdió la vida tras ser atacado a balazos cuando iniciaba sus actividades laborales en un establecimiento de carnitas ubicado en la Novena Sección.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió en las inmediaciones del crucero del canal 33, hasta donde arribaron sujetos armados a bordo de un vehículo. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en múltiples ocasiones contra la víctima, provocando pánico entre vecinos y comerciantes que se encontraban en la zona a esa hora de la mañana.

Testigos indicaron que el comerciante intentó huir para resguardarse; sin embargo, fue alcanzado metros adelante, donde recibió disparos fatales.

En el lugar quedaron esparcidos casquillos percutidos de armas corta y larga. Elementos policiacos municipales y estatales acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio.

Héctor Guerra era ampliamente conocido entre habitantes de la región por su actividad comercial y, según antecedentes, habría pertenecido anteriormente a la policía municipal de El Espinal.

