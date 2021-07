¿Efecto secundario? Reportan aumento de busto en mujeres tras vacunarse contra el Covid-19 (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de julio. En las últimas semanas, se han dado a conocer historias en redes sociales de que algunas mujeres han reportado que sus pechos han aumentado luego de ponerse la vacuna antiCovid de Pfizer.

Uno de los casos más conocidos es el de la usuaria Vincenzena, una joven tiktoker que según notó un desarrollo acelerado en su físico tras vacunarse.

A través de un video que posteó en la plataforma de TikTok, la joven mostró fotos del antes y después de la vacuna y una leyenda en donde menciona en forma graciosa que es buen marketing para Pfizer.

Luego de postear el video, recibió cientos de comentarios en donde algunas mujeres le creyeron y contaron historias similares.

“A mí también me crecieron un poco pero no lo asocié a la vacuna, el viernes me pondré la segunda dosis. Les aviso”; “A mí también me paso, pero no pensé que era la vacuna”; ” Es real, yo me acabo de vacunar y siento que me crecieron”, fueron algunas reacciones de usuarias tras el video.

Pero el caso al parecer ha sido mundial, ya que medios locales en Noruega reportaron varias historias parecidas de algunas mujeres que vieron un aumento en sus bustos.

Por el momento, no se sabe si existe una investigación por esta reacción y se desconoce a qué se deba este tipo de cambios en el cuerpo. Sin embargo, las historias en redes comienzan a aparecer.

